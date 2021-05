PES denunciará al gobernador Enrique Alfaro por intromisión en proceso electoral

El Partido Encuentro Solidario (PES) informó su decisión de presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) en contra de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por entrometerse en el proceso electoral del estado.

De acuerdo con Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES, las denuncias serán presentadas en la Ciudad de México y no Jalisco debido a que, consideró, algunas personas siguen teniendo el control de los órganos electorales para manejarlos a su antojo.

“Creemos en las instituciones electorales, sí, pero no confiamos en las personas que las están dirigiendo en el estado de Jalisco. Por eso es que presentaremos sendas denuncias penales ante las autoridades federales para exigir y demostrar que el gobierno de este estado está metiendo las manos en el proceso electoral”, dijo.

Además, acompañado por candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular en Jalisco, Flores Cervantes lamentó que en esta entidad Morena también se haya aliado con el PRI, dejando de lado los principios que los llevaron a hacer la alianza en el 2018.

“Es muy triste lo que pasó en Morena, no me cabe duda que lo que dijo Yeidckol hace justamente 2 años en la elección de Baja California hoy también es una realidad aquí en Jalisco, ella definió su alianza con el PRI en Baja California como el “Primor”. Ya les llegó el Primor a Jalisco ya hay una alianza, todos los cuadros del PRI se saltaron a Morena”, aseguró tras indicar que el PES no es satélite de Morena, sino solo aliado del presidente López Obrador.