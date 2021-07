PES renuncia a ayuntamiento de Penjamillo por temor al crimen

MORELIA. La planilla de síndicos y regidores del Partido Encuentro Solidario (PES) renunció a asumir los cargos que ganó en la elección del 6 de junio en Penjamillo, Michoacán, luego del secuestro del alcalde electo de este partido, el asesinato de dos de sus miembros y las amenazas vertidas en su contra.

Eder López García, dirigente del PES en Michoacán, aseguró que la dirigencia nacional del partido fue consultada sobre el tema y se determinó la renuncia de toda la planilla ganadora para “salvaguardar la vida e integridad de la planilla, de su gente cercana y de sus familiares”.

Sociedad Rebasada la seguridad en Michoacán, reconoce SSP

“Si ostentar un cargo nos cuesta la vida de una persona, preferimos no tener el cargo. No nos interesa tener poder por el poder”, aseguró López García, que prefirió no hacer conjeturas sobre quiénes están detrás de los hechos.

Añadió que con esta determinación también se busca la liberación de Gilberto Mejía Salgado, alcalde electo de Penjamillo, quien fue secuestrado el pasado 29 de junio.“Tal vez, a través de este acto, las personas que hayan secuestrado al alcalde electo, al ver que ya no hay un interés político, puedan liberar al alcalde con vida y lo podamos tener con nosotros”, dijo.

Al secuestro del alcalde electo el 29 de junio se le suman los asesinatos de Pedro Vargas, miembro de su equipo cercano, el 8 de junio, y el de José Leyva Duarte, acribillado dos días después. Éste último fue alcalde entre los años 2015 y 2018 y uno de los operadores de la campaña de Gilberto Mejía.

Eder López aseguró que no hay ningún interés político detrás de esta determinación, por el contrario, ya no buscan gobernar el municipio, uno de los ocho en los que ganó el PES en Michoacán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La carta de renuncia fue firmada por Xóchitl Kareli del Río, síndica propietario; Jaqueline Cabrera, síndica suplente; Jesús Arellano, primer regidor propietario; Yonatan Saavedra, primer regidor suplente; María de la Luz Cervantes, segunda regidora propietaria; Mario Orozco, tercer regidor propietario; José Luis Villalobos, tercer regidor suplente; y Susana López, cuarta regidora propietaria.

INÉDITO

Aunque el documento de renuncia ya fue entregado al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el tema no está contemplado en la legislación estatal, reconoció el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador de la bancada del PRD.

Dijo que el caso amerita que se convoque a una elección extraordinaria, y hasta que se dé, el Congreso debe nombrar a un consejo municipal.

“Es un caso insólito que no está contemplado y Gobernación tiene que revisar el asunto ante la ausencia de la autoridad, pero ¿en qué momento puedes actuar?, en el momento que está ausente, antes no”, aseguró

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, dijo que ya se analizan los escenarios posibles ante esta situación.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“La Constitución o una ley no prevé el supuesto de la renuncia de una planilla completa, hay que investigar, construirlos e interpretar la norma, esa es la parte que ya comenzamos a ver, la que tenemos que analizar”, afirmó.

Argumentó que lo primero que se tiene que revisar es si el tema es competencia del IEM o de otra instancia, algo elemental para saber cómo se tiene que resolver. Con información de Omaida García