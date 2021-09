Pide David Monreal audiencia en Bucareli

ZACATECAS. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que la Federación ayude al estado a cubrir los adeudos de nómina que tiene con el magisterio.

Por su parte, líderes de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunieron con el gobernador para llegar a un acuerdo sobre el pago inmediato de los adeudos a profesores, pensionados y jubilados.

Sociedad Megamarcha paraliza Zacatecas ante falta de pagos y reforma al ISSSTE

El gobernador zacatecano pidió a los maestros que tengan paciencia: “Ayer (martes) hablé por teléfono con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Gobernación. Estoy esperando que me den la audiencia, pero ya hice el planteamiento para que podamos resolver de fondo y para que puedan los maestros recibir su pago. No estoy dispuesto que se les siga tratando como limosnero, es su salario y es lo más sagrado y se tiene que respetar”.

El pasado martes el magisterio de Zacatecas realizó una megamarcha para exigir el pago de salarios caídos desde el pasado 16 de septiembre.

“No puedo fallar y no voy a fallar, voy a seguir trabajando y voy a resolver el problema que están padeciendo los maestros”, dijo David Monreal Ávila.

David Monreal señaló que es imposible que el estado de Zacatecas pueda cumplir con una obligación extraordinaria, cuesta dos mil 846 millones la nómina del magisterio en este sistema estatal.

Expuso que para esta quincena no había dinero para pagar, no sólo a los maestros, sino a toda la burocracia. “Es tanta la perversidad que lo único que heredaron fue una nómina muy abultada, sólo en los últimos años basificaron más de tres mil trabajadores, tan sólo el último año hay registro de más de mil 500 basificaciones que se van a revisar, porque se hicieron con atropello de los trabajadores”. En la transición del Fondo de Aportaciones para la Educación en los Estados Zacatecas fue uno de los estados que no transfirió su nómina a la Federación, por lo que sigue con la responsabilidad de pagar los salarios de los maestros.

Por su parte, el secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oscar Castruita Hernández, indicó que hay posibilidades de que en las próximas horas se haga el pago de la quincena que se les adeuda.

El líder de los trabajadores informó que el propio Ejecutivo estatal manifestó que ya hay una intervención de carácter federal, tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como en la Secretaría de Educación Pública, en Oficialía Mayor, para que se liberen los cerca de 700 millones de pesos que están presupuestados para el ejercicio 2021 y se resuelva el problema del pago de la nómina estatal para el cierre del año fiscal.

El dirigente sindical rechazó que hoy haya una manifestación, pues esperan que quede resuelto el adeudo. Castruita Hernández aseguró que el mandatario estatal se comprometió con los sindicatos para suscribir un acuerdo por dos mil millones de pesos para nómina de 2022.