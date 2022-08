Pide Enrique Vargas al PRI definir abanderado para Edomex

ATLACOMULCO. Enrique Vargas del Villar, aspirante a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, llamó al PRI a iniciar el diálogo para definir quién debe encabezar su alianza de cara a las elecciones del 2023.

“Desde aquí le hablo al PRI y quiero dejar claro que estamos listos para empezar una mesa de trabajo, una mesa en donde debemos de saber perfectamente qué quiere el Estado de México, en donde podamos ver y dejar bien en claro un proceso transparente para todo el país, de saber quién es la que debe o quién es el que debe encabezar esta alianza”, dijo el panista ayer en un evento público en Atlacomulco.

Enrique Vargas del Villar fue destapado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, el pasado 5 de agosto. En una publicación de Twitter, Cortés anunció que Vargas será la propuesta de Acción Nacional para buscar la gubernatura del Estado de México en 2023. Por su lado, el PRI no ha definido quién será su abanderado, mientras que el PRD ya anunció al diputado Omar Ortega. De las tres propuestas deberá definirse quién encabezará la alianza Va por México para el Estado de México.

En el acto de Atlacomulco, acompañado de militantes de su partido, Vargas del Villar reprochó que actualmente miles de personas se encuentren sin seguridad social tras la extinción del Seguro Popular, por lo que lanzó un llamado al Gobierno federal para que en el próximo presupuesto se vuelva a activar ese servicio.

“El Gobierno federal de Morena le ha fallado a México, le ha fallado a los mexicanos, millones de mexicanos confiaron en 2018 en Morena, confiaron en que iba a cambiar el rumbo del país, ¿y qué pasó?, Morena nos falló. En México hoy tenemos una crisis de salud sumamente fuerte”.

En materia de seguridad, Enrique Vargas dijo que durante la actual administración federal incrementaron los índices delictivos, situación que ha arrebatado la paz social y tranquilidad de la ciudadanía.

“La estrategia que tenemos que abrazar a los delincuentes no funciona, a los delincuentes no les importa la vida de la gente, a los delincuentes se les tiene que perseguir, se les tiene que encarcelar, porque son cabrones, no les interesa la vida de los mexicanos”, expuso.