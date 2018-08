Plan Frontera Sur se ahogó en el Suchiate; el tren ya no opera en la costa

Chiapas.- Entre 2014 y 2018, como parte del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), la estrategia trasversal sur-sureste destinó un presupuesto inicial de seis mil 58 millones de pesos para reparar y mantener las líneas ferroviarias, mejorar su conectividad y aumentar la velocidad promedio de los trenes, así como para mitigar diversos problemas sociales asociados con el lento paso de los vagones por Chiapas, Campeche, Veracruz y Yucatán.

Hoy, al menos en Chiapas, las vías del tren se han segmentado. El 7 de julio de 2014 los ojos de México estuvieron en la frontera, con el anuncio del Plan Frontera Sur como platillo principal ante hambre de proyectos, infraestructura y oportunidades para la comunidad empresarial y migrante.

Siguiendo el PNI, para la Costa de Chiapas se estimaba la rehabilitación, reparación y mantenimiento de vías, puentes y alcantarillas en mil 46.3 kilómetros.

La lengua de rieles de acero comenzaba en Suchiate, avanzaba por Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Tuzantán, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, para después internarse en territorio oaxaqueño.

No obstante, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la frontera sur, Fidel Gómez López, señala que por años la frontera ha sido víctima de anomalías, entre las más comunes la desaparición de los recursos etiquetados en programas y proyectos. La inversión nunca fue aplicada en su totalidad, porque este proyecto alcanzó 50% de su magnitud y sólo sirvió para la activación parcial de la ruta del ferrocarril, dijo.

MIGRANTES A LA DERIVA

El Plan Frontera Sur también gritaba ayuda integral para albergues nicho de los migrantes que, por huir de la violencia en Centroamérica o pobreza en otro países, llegan a México.

El director del albergue para migrantes Todo por Ellos, Ramón Verdugo, concuerda: "Las autoridades no han cumplido con ningún tipo de ayuda, no se ha construido nada, nosotros tenemos que tocar puertas para que se logre la atención hacía los migrantes, eso no ha cambiado".

Para Pedro Pablo Scott, presidente del Frente cívico Popular del Soconusco, afirmó tajantemente que el famoso plan del gobierno fracasó totalmente, resultado de una política fallida.

Hoy, en el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y Jimmy Morales, mandatario guatemalteco, el rumbo y sentido a la frontera podría delinear una redefinición.