Plantea INE debate cara a cara entre candidatos a la gubernatura de Puebla

Para el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla, el Instituto Nacional Electoral mejoró el formato usado el año pasado en el debate presidencial, esto para generar una mayor interacción entre los participantes, aseguró la institución.

El formato aprobado por la Comisión Temporal de Debates del INE contempla la moderación activa, el trato igualitario, inclusión y flexibilidad en los criterios de producción; en el segundo segmento de cada bloque temático del debate tendrá como objetivo el contraste temático de plataformas.

“El objetivo es que los candidatos se posicionen sobre lo que sus contrincantes en la contienda plantean en sus plataformas y propuestas”, señaló el consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión”.

La innovación respecto al formato del primer debate presidencial, destaca que en los segundos segmentos de cada bloque, los candidatos tendrán que exponer sus propuestas sobre los temas del debate, esto para que los votantes entiendan cada una de las ideas de quienes aspiran gobernar Puebla.

“La secuencia inicia con la exposición de un candidato al que en la escaleta se le llama Candidato Expositor, sobre su plataforma y propuestas a partir del tema establecido en cada bloque hasta por un minuto. Posteriormente, cada uno de los otros candidatos confrontará al candidato expositor por un minuto cada uno”, explicó Murayama.

El debate entre los tres candidatos a la gubernatura de Puebla está programado para el 19 de mayo en en el Teatro del Complejo Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y se tiene planeado que dure una hora 40 minutos ya tomando en cuenta las intervenciones de moderadores.

“Este cara a cara nunca se ha conseguido, ahora lo estamos forzando, no va a ser optativo ver si te quiero contestar o no, si te ignoro o no, si volteo hacia otro lado. No vas a poder ignorar a ninguno de tus dos adversarios”, finalizó el consejero sobre la interacción.