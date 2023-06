Pobladores amagan con sitiar Erongarícuaro tras fallida consulta sobre autogobierno

Este domingo, pobladores de San Francisco Uricho protestan luego de una fallida consulta para lograr su autogobierno y obtener presupuesto directo y amenzan con sitiar el municipio de Erongarícuaro.

Entre el estira y afloja con las autordades municipales, los pobladores habían logrado plasmar sus exigencias ante el Congreso Local para poder ser un autogobierno, sin embargo, las tensiones y la lucha de poderes con los líderes locales ha causado roces y, junto al paternalismo de las instituciones, las peticiones de una comunidad que exige una representación en la que puedan confíar se han dejado de lado.

Un segundo intento por la autonomía

El 22 de mayo 14 al menos 14 pueblos originarios representados por el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, presentaron ante el Congreso local una propuesta de iniciativa para reformar el Código Electoral de Michoacán a fin de que se incluya el derecho al autogobierno indígena, esto ya lo habían intentado en enero de este año pero la consulta terminó en una trifulca.

El primer intento de la comunidadl se llevó a cabo el 15 de enero pero se canceló cuando un grupo de personas supuestamente enviadas por el presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejos, se opusieron al autogobierno, y boicotearon el proceso interno a travésY

Ya en mayo, en la propuesta de reforma entregada por el colectivo Emancipaciones en la presidencia de la Mesa Directiva del Legislativo el pasado 18 de mayo, se señala que desde el 2011 las comunidades indígenas de Michoacán lograron el reconocimiento de múltiples expresiones de sus derechos de autonomía y autogobierno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el documento hicieron referencia a la comunidad de Cherán, quienes el 2 de noviembre lograron mediante la resolución SUP-JDC9167/2011 el reconocimiento a elegir a su autoridad municipal y la conformación mediante los usos y costumbres.

En ese sentido, tiene el obejtivo de quese integre al Código Electoral los derechos políticos de autonomía y autogobierno indígena de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán.

Las comunidades que presentaron la reforma son: San Felipe de los Herreros; Arantepacua; Cherán; Santa Fe de la Laguna; San Ángel Zurumucapio; La Cantera; Angahuan; Janitzio; Jesús Díaz Tsirio; Carapan; Cresencio Morales; Donaciano Ojeda; El Coire; San Cristóbal y Carpinteros.





Foto: Francisco Valenzuela | El Sol de Morelia

IEM dice que no hay condiciones

No obstante, insituciones como el IEM no dieron el visto bueno a la decisión ya que señalaron que no existían condiciones políticas ni sociales para que los consejeros del órgano electoral local puedan implementar la consulta a los habitantes, dijo el consejero presidente Ignacio Hurtado Gómez.

Aunque acotó que iban a mantenerse en pláticas con los comuneros y sus representantes a fin de que pronto puedan llegar a un acuerdo con el Instituto.

También advirtió que hay posibilidades de que se llevara a cabo la consulta, pero reiteró que se debían generar las condiciones, "porque de nada serviría que fueran como IEM y luego se volviera a presentar un nuevo conflicto con quienes se oponen al autogobierno".





Comunidad de Uricho. Foto: Cortesía





Entre los últimos días de mayo se acordó la consulta la cual se llevaría a cabo este domingo 4 de junio, incluso las autoridades mencionaron que habría seguridad para la revisión de las pertenencias de los asistentes y as{i evitar el ingreso de cualquier tipo de objeto que ponga en riesgo la integridad de los participantes; la vigilancia incluía además la presencia de elementos de la Guardia Civil, así lo confirmó la presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígena del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Carol Arellano Rangel en entrevista con El Sol de Morelia.

Y aunque el primer incidente parece que ocurrió hace ya algunos meses, la segunda asamblea parece que tendrá el mismo destino.

Primer consulta en enero de este año en Uricho. Foto: Cortesía

Pobladores se enfrentan ante la consulta

La tarde de este domingo en la víspera de la consulta que se tenía programada pára el medio día, se registraron enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra del autogobierno en San Francisco Uricho. Pobladores reportan que al menos 40 personas resultaron heridas por golpes con piedras, palos, machetes y la quema de un automóvil.

Si bien en la consulta había decenas de policías federales y estatales, las disputas siguen entre los pobladores.

Algunos han culpado al presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo de haber participado en la cancelación de la consulta para lograr su autogobierno y obtener su presupuesto directo.

"Denunciamos categóricamente que el responsable directo e intelectual del sabotaje, suspensión de las consultas y violencia que se está viviendo en la comunidad, es el C. Juan Calderón, quien con recursos públicos, empleados municipales, programas gubernamentales y la policía local, se ha encargado dividir a la comunidad y violar los derechos colectivos de los pueblos indígenas", señalan.

Indicaron que a través de amenazas, arbitrariedades y violencia, los trabajadores y operadores políticos del edil, intervinieron en el encontronazo que se generó durante la mañana de este domingo.

Ante esta situación, el consejo hizo un llamado a las 70 comunidades que lo conforman, para emprender una jornada de lucha en contra del presidente municipal de Erongarícuaro, con el fin de evitar que siga interviniendo en las determinaciones de los pueblos originarios.

El representante CSIM, Pável Ulianov Guzmán Macario señaló queen respuesta al enfrentamiento, se sitiará el municipio de Erongarícuaro y las instalaciones del Ayuntamiento.

Guzmán Macario señaló que durante esta tarde el consejo analiza si el bloqueo se realizará hoy mismo o será hasta el día de mañana, sin embargo, reiteró que es un hecho que se tomarán acciones en contra del presidente municipal, Juan Calderón Castillejo.

Expresó que es lamentable que el edil, continúe generando acciones como amenazas y violencia a través de sus trabajadores, para evitar que la comunidad obtenga su autogobierno y con ello, su presupuesto directo.

El líder indígena recordó que son alrededor de 13 millones de pesos, lo que le correspondería obtener la citada comunidad, para realizar sus propias obras y atender las necesidades de los pobladores.

|| Guadalupe Martínez, Francisco Valenzuela, Javier Velázquez | El Sol de Morelia ||