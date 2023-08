Noris Bustillos, primer alcalde indígena en el estado de Chihuahua

Noris Bustillos Chávez se convierte en el primer Presidente Municipal originario de la comunidad indígena en el estado de Chihuahua al asumir la alcaldía de Carichí, luego de que el alcalde Iván Alejandro Gutiérrez solicitara licencia al Honorable Ayuntamiento para separase de su cargo durante un mes por motivos personales.



"Me siento contento de representar a toda la gente de Carichí pero en especial a nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara, es un gran orgullo ser el primer indígena de la Etnia Rarámuri en ocupar el cargo público de presidente municipal", expresó el edil interino.

En un evento protocolario, el diputado local por el distrito XXII, Noel Chávez Velázquez, tomó protesta de ley al nuevo Alcalde de Carichí quien en un mensaje destacó que trabajará en coordinación con las diversas dependencias gubernamentales para beneficio del municipio.

Iván Alejandro Gutiérrez, presidente municipal de Carichí, solicitó licencia por un mes para ausentarse de su cargo por motivos personales. Ante ello, tal y como lo marca el Código Municipal para el Estado de Chihuahua en el segundo párrafo del artículo 101 se procedió a tomar protesta de ley al Presidente Municipal Interino.

El ahora Alcalde con licencia, brindó unas palabras a los asistentes del evento, agradeció el apoyo brindado y deseó el mejor de los éxitos a Noris en su nuevo cargo, quien estará al frente del municipio durante un mes.

Por su parte, Noris Bustillos brindó un mensaje al tomar protesta de ley, dijo sentirse orgulloso de ser el primer indígena Presidente Municipal con solo de la población sino del estado de Chihuahua en ocupar dicho cargo público durante el periodo que le corresponde.

"Se qué es una gran responsabilidad pero trabajando en equipo seguiremos avanzando en el desarrollo de nuestro municipio. Me siento contento de representar a toda la gente de Carichí pero en especial a nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara, es un gran orgullo ser el primer indígena de la Etnia Rarámuri en ocupar el cargo público de Presidente Municipal no solo en el municipio sino también en el estado de Chihuahua durante el periodo que me corresponde ejercer este cargo estaré a sus ordenes y gustoso de poder servirles", expresó en su mensaje Noris Bustillos, alcalde interino de Carichí.

En el evento estuvieron presentes Carla Rivas Martínez, secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Nancy Frías, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Noel Chávez Velázquez; diputado por el Distrito 22; Guadalupe Teran, síndica municipal; y Arturo Medina Aguirre, expresidente de Balleza.

