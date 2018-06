Primer debate de candidatos al gobierno de Morelos, ronda de insultos sin propuestas

En Morelos, el primer debate entre los ocho candidatos a la Gubernatura del estado se convirtió en una ronda de insultos y acusaciones en que las propuestas fueron poco atendidas, en tanto los intercambios de epítetos y denuncias parecieron atraer más a los aspirantes, pese al compromiso de no agresiones que adquirieron a través de sus representantes ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Las agresiones llegaron al grado de que hubo candidatos que lamentaron haber participado en un ejercicio de tan bajo nivel “pena me da formar parte de este panel”, lamentó Nadia Luz Lara Chávez.

Como informa El Sol de Cuernavaca, el ejercicio comenzó en punto de las 20:00 horas, como estaba programado, y desde la primera ronda se marcó el tono de acusaciones que tendría la discusión, las cuales fueron subiendo de tono hasta llegar al insulto y la diatriba.

En la primera ronda, Nadia Luz Lara Chávez, del Partido Verde Ecologista (PVE), pintó un escenario de crisis; "Morelos no nos metamos un autogol", dijo, al pedir votar por experiencia y no por venganza.

Fidel Demédicis, candidato independiente, advirtió que Morelos es un Estado fallido y buscará un Gobierno social, democrático y de derecho; llamó a votar por él para salir de la oscuridad pues “no tenemos la vida que nos merecemos”, aseguró.

En su presentación, Mario Rojas Alba, del Partido Humanista (PH), recordó la presencia de uno de los candidatos que no asistió a los demás encuentros; luego precisó: "Dejé la cátedra y mi consultorio para unirme a la contienda y lograr que el pueblo tome el poder".

Cuauhtémoc Blanco, de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), se presentó y de inmediato tomó la ofensiva; “siempre nos han mentido, humillado, robado, estos políticos sinvergüenzas que se han dedicado a robar y a traicionar a la gente, me comprometo a acabar con la inseguridad y la corrupción”, expuso.

Por su parte, Rodrigo Gayosso, de la coalición "Juntos por Morelos" (PRD-PSD), aseguró que es el único que se ha tomado el tiempo para escuchar a la gente y ha trazado un proyecto basado no en ocurrencias, sino en la agenda de las Naciones Unidas; Morelos, dijo, necesita alguien con experiencia.

Víctor Caballero, de la coalición "Por Morelos al Frente" (PAN-MC), señaló que Morelos está en la crisis más importante de la historia por la corrupción del Gobierno de Graco Ramírez, que calumnia y fabrica delitos. Ya se van, pero van a tener que rendir cuentas. Advirtió que no debe decidirse entre la improvisación o el continuismo.

Alejandro Vera Jiménez, de Nueva Alianza, inició dando el pésame a las víctimas de la violencia y propuso un Gobierno de reconciliación, para reactivar la economía, cambiar la situación de la entidad y favorecer a los más necesitados.

Jorge Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que hoy hay una agenda de impunidad, de rezagos y promesas, por lo que, advirtió, se requiere un nuevo Morelos; "ser gobernador es una alta responsabilidad, conozco a las comunidades años de honradez y resultados", indicó.

En la ronda de respuesta a las preguntas del especialista, Mario Oliva Posada, y de los representantes de la sociedad civil, Rodrigo Gayosso advirtió que no se puede olvidar a las administraciones pasadas, donde funcionarios estuvieron vinculados al crimen. No estamos donde quisiéramos, pero estamos mejor que entonces, dijo, se requiere un Ejército de paz con comités de vigilancia vecinal e invertir en cámaras infraestructura policiaca y capacitar a los policías para alcanzar la paz.

Nadia Luz Lara expuso que el Mando Único demostró su ineficiencia, por lo que se necesita el mando mixto, participación de la sociedad civil, fortalecimiento de las instancias del Ministerio Público y de las instancias para atender los feminicidios. También señaló que el robo lacera a los empresarios, los cuales incluso piensan irse del estado, por lo que, recalcó, es urgente que los delincuentes sepan que se les perseguirá y castigará, para lo que creará agencias especializadas en todo tipo de robos.

Alejandro Vera subrayó que promoverá la cultura de la no violencia y prevención del consumo de drogas en la familia y la comunidad. Se manifestó a favor del mando mixto y de crear una fiscalía realmente autónoma, para que pueda procurar realmente la justicia y, además, propuso reformar el sistema penitenciario para garantizar la reinserción, así como consideró asistir a quienes son perseguidos políticamente o por consiga.

Mario Rojas advirtió que el crimen y la mafia están en el Gobierno, por lo que promoverá una comisión de la verdad; manifestó: "hay que emprender una reingeniería del sistema de seguridad, con policías que puedan responder más eficientemente, tres helicópteros y 150 policías de alta especialidad acudirán rápidamente a detener el delito".

Cuauhtémoc Blanco presentó cifras de seguridad y mencionó que la crisis es culpa del gobernador Graco Ramírez y del comisionado estatal de Seguridad. Luego, acusó a Rodrigo Gayosso de golpear mujeres, de sinvergüenza y corrupto. Además, advirtió que el Mando Único se va para que llegue el mando mixto. Precisó que todas las violaciones a los derechos humanos y la inseguridad se deben al comisionado en Seguridad Pública; “ya queremos que se vayan para trabajar los ciudadanos juntos”, declaró.

Jorge Meade señaló que ocho de cada 10 habitantes viven con miedo. Por eso presentó su plan "Morelos sin miedo", que incluye no corrupción, no impunidad y ministerios públicos capaces y capacitados. Sólo dos son bien cuidados en Morelos, dijo, Gayosso y Blanco que tienen 35 elementos cada uno, comentario que provocó risas en ambos candidatos.

En su intervención, Víctor Caballero advirtió que la inseguridad se debe a que nos hemos descuidado, por lo que es necesario tener una policía profesional y bien pagada, pero también prevenir la delincuencia, al trabajar en espacios de recreación y cultura para que los jóvenes no opten por ese camino. Y también propuso la capacitación de jueces, mejorar la readaptación social y atender familias de delincuentes.

Fidel Demédicis acusó que quien echa culpas a otros está buscando el pretexto para no hacer nada; se requiere trabajo fiscal autónomo, acabar con el Mando Único y de un gobernador que atienda la seguridad junto con el Consejo de seguridad. Luego no entendió la pregunta ciudadana sobre delitos cibernéticos, pero se pronunció por castigar las Fake News y pide se sancione a quienes usan los medios de comunicación para difamar.

A preguntas de los moderadores, Mario Rojas señaló que a través de voluntarios pueden formarse rondas y comités de seguridad para la autovigilancia; Fidel Demédicis afirmó que, pese a cifras que indican lo contrario, la pobreza es la madre de todos los males; “no se puede combatir la violencia con más violencia”, sino abatiendo la pobreza, afirmó. Nadia Luz Lara, aseguró que el Mando Único no ha servido para abatir, sino para incrementar la inseguridad y la impunidad por los malos pagos a los policías que integran malas carpetas de investigación.

También a los cuestionamientos de los moderadores, Víctor Caballero expuso que Morelos no podría ser una isla sin delincuencia, pero sí un oasis si se coordina con los estados vecinos. Cuauhtémoc Blanco afirmó que con respeto a la autonomía de los cabildos es posible mejorar las policías municipales.

Rodrigo Gayosso pidió a Cuauhtémoc que deje de mentir y engañar a los morelenses. Lo acusa de traer a gente de Guerrero a secuestrarlo y asesinar a la gente. Fidel Demédicis arremetió también contra Cuauhtémoc: ¿qué confianza la podemos tener a alguien que no tiene arraigo en Morelos. No es con camorra cómo se resuelven los problemas. En la andanada, Jorge Meade advirtió que por eso la gente no cree a Cuauhtémoc ni a Gayosso. Caballero dijo que en Cuernavaca se dejó de trabajar; y Mario Rojas dijo que Cuauhtémoc es parte de lo mismo, de los partidos más corruptos y por eso la comisión de la verdad los va a juzgar: no sólo a Gayosso, a ti también Cuauhtémoc.

Finalmente, Nadia Luz Lara, en la misma andanada advirtió que Morelos no quiere más de esos pleitos y reclamó a sus compañeros haberse olvidado de las mujeres y de los jóvenes, quienes son víctimas de la violencia. Al ataque de Gayosso, Cuauhtémoc respondió retando a Gayosso a que meta a Graco a la cárcel y muestra una orden de aprehensión contra su padre biológico.

Alejandro Vera aseguró que con quien debiera firmarse un pacto, es con la sociedad no con el crimen. Y se pronunció por estudiar y atender los factores psicosociales para prevenir la delincuencia. Atender el problema de la delincuencia pasa por la impunidad, señaló por lo que hay que acabar con ella dotando de autonomía a la fiscalía. Rodrigo Gayosso habla de las cifras oficiales de delincuencia y pide seguir con ese trabajo; en Morelos se duplica la media nacional: 40 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Cuauhtémoc se lanza contra Meade y Caballero y los acusa de corrupción; a lo que Caballero lamentó que Blanco atienda use mentiras de Gayosso para acusarlo, y Meade llamó a Cuauhtémoc farsante y mentiroso.

En la segunda ronda, correspondiente al desarrollo económico, Mario Rojas Alba, señaló que es necesario mejorar la seguridad para alcanzar el desarrollo económico, por lo que advirtió, primero tenemos que limpiar al gobierno de corruptos e integrar a la sociedad. Se pronunció por un modelo de producción intensivo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Fidel Demédicis dijo que se deben mejorar las condiciones de la población y asistir a productores por la vía pública y privada y no dar presupuesto a áreas que no se requieren como a partidos y Congreso. Y subrayó que sin desvíos ni gastos inútiles, se puede lograr la reconstrucción de Morelos.

Nadia Luz Lara señaló que para detonar el crecimiento económico es necesario un plan 360 para detonar industria, incentivar consumo local, y exportar productos del campo. La cultura de Morelos es la semilla de la vocación del desarrollo y todos tendrán apoyo económico de los programas que se desarrollarán desde el gobierno del estado y los ya existentes, aseguró.

Víctor Caballero afirmó que se requiere fortalecer la inversión privada, pero también formalizar a los ambulantes para lo que propuso centros regionales en las diferentes zonas de Morelos y fomentar el turismo de convenciones. Tomó unos segundos para acusar a Cuauhtémoc de que no cumplió con su promesa de meter a la cárcel a su antecesor. Y prometió que rescatará la cerámica de Morelos, que tiene un gran potencial pero “deben trabajar con el Gobierno con una cooperativa para promover su trabajo”.

Cuauhtémoc Blanco mostró las cifras del Coneval y señaló que por la corrupción y la inseguridad los inversionistas no vienen a Morelos, y propuso reactivar al aeropuerto y traer empresas de Estados Unidos; acusó a Gayosso de ser parte del origen de la pobreza en el estado. Hay corrupción en el Gobierno y la gente es pobre porque el Gobierno los tiene así, afirmó.

Alejandro Vera se pronunció por invertir en innovación farmacéutica e industrial y automotriz la vinculación es importante entre universidades y empresas. Impulsar tres modelos de desarrollo agroindustrial en las zonas norte, sur y oriente para recuperar la industria agropecuaria.

Rodrigo Gayosso señaló que es necesario definir la vocación productiva del estado y empujar canales de exportación. Consideró importante que los apoyos lleguen a los campesinos, no descuidar el turismo y realizar un plan estatal de mercadeo digital.Reconoció que se ha logrado avanzar en infraestructura y el gasoducto por lo que se debe aprovechar esa coyuntura y han llegado nuevas inversiones y por eso se debe seguir construyendo infraestructura, consideró.

Jorge Meade, explicó que para lograr el desarrollo económico, se requiere planeación, dialogar y trazar un plan a largo plazo al tiempo de apoyar a emprendedores y otorgarles servicios. Además reiteró que la reconstrucción del estado debe hacerse con empresarios y trabajadores morelenses. Se deben buscar proyectos productivos y reconstruir Morelos con los morelenses. Y propuso mejorar el apoyo al campo y cuidar apoyo técnico y financiamiento desarrollo sustentable y sobre todo que estos refuerzos lleguen a tiempo.

Mario Rojas Alba propuso rescatar formas de producción agrícola del pasado, como los cultivos de casa y otras formas de producción que se han perdido.

Fidel se pronunció por promover el desarrollo más allá de la sola asistencia social mediante la construcción de una relación comercial con China, el más grande mercado; y propuso generar incentivos fiscales y mejorar la seguridad para que vengan empresas Morelos requiere empleos y se.los vamos a dar.

Nadia Luz sugirió generar empleos para jóvenes mujeres y ´personas de la tercera edad, los grupos más vulnerables, para eso apoyar a empresas que los contraten. Víctor Caballero comentó que hay una importante oferta gastronómica pero se necesitan cadenas de valor y empujar una región del bienestar.

Y luego vino una nueva andanada de acusaciones, Gayosso dijo a Caballero que “muy cínico como parte del gabinete y como diputado aprovechaste el espacio para saquear”. Caballero le dijo “te mordiste la lengua” al revirar la acusación sobre la corrupción. Cuauhtémoc Blanco subrayó que “no podemos más con esta bola de sinvergüenzas y encara a Gayosso; quien lo acusó de estar vinculado, junto con su familia, a la delincuencia.

Alejandro Vera propuso diseñar iniciativas para generar empleos a jóvenes pues el 30 por ciento de jóvenes trabajan en la informalidad se deben abrir más espacios para su desarrollo. Ante ello, dijo la educación es fundamental para que el joven tenga oportunidades y quienes no tuvieron esas oportundiad abrir talleres y fomentar en el campo su participación.

Rodrigo Gayosso sugirió comercializar productos artesanales, y ofrecer programas y apoyo a este sector. Mientras que Caballero propuso apoyar a la artesanía autóctona.

Al hablar de la Termoeléctrica del estado. Jorge Meade explicó que toda política que no se consense no tiene futuro por eso es necesario un Gobierno que concilie y dialogue para llevar a cabo estos proyectos que son importantes. Fidel Demédicis aseguró que no deben imponerse estos proyectos; mientras que Alejandro Vera dijo que el gobierno engañó a la gente en Huexca, y Mario Rojas afirmó que fue el gobierno federal el que impuso la termoeléctrica

En la ronda de cierre, Víctor Caballero dijo que deben fortalecerse todos los sectores y “juntos podemos impedir que se roben el estado de Morelos”, luego de advertir a Cuauhtémoc Blanco “gobernar no es un juego, no estás capacitado para gobernar Morelos.

Nadia Luz Lara reconoció que le da vergüenza haber participado en un panel de bajo nivel en que todos se acusan pero nadie presenta denuncias, y prometió cero impunidad porque su gobierno iría tras los delincuentes.

Cuauhtémoc Blanco afirmó que en el actual sexenio aumentó la pobreza e inseguridad y reiteró que cuando llegue al gobierno meterá a la cárcel a Graco Ramírez, “no vamos a permitir más de esto en Morelos”, concluyó.

Alejandro Vera dijo que ha llegado el momento de decidir “si queremos seguir en el desastre o agudizarlo, de solidarizarse con las víctimas, de tomar la decisión de cómo queremos ser juzgados por la historia” y de frenar la corrupción y la violencia.

Mario Rojas advirtió que en el debate se demostró que el problema son los partidos políticos y la gente que postulan. Y dijo, “ya se demostró en el sismo la organización del pueblo para que estos todos se vayan a trabajar de manera honesta y limpia”.

Rodrigo Gayosso subrayó que está en los electores la responsabilidad sobre el futuro de Morelos si sobre el avance o el retroceso con la gente vinculada a la delincuencia o un Morelos más justo y con el compromiso de hacer mejor las cosas.

Fidel Demédicis acusó a Blanco Bravo de tener denuncia frente a la Fepade y pidió a los electores votar por el candidato independiente porque los partidos han demostrado ser corruptos, y pidió la confianza de la gente para ofrecer a Morelos una vida digna que hoy no tienen.

Para concluir el ejercicio, Jorge Meade afirmó que preocupa ver que dos candidatos se relacionan con delincuentes y advirtió que gobernar Morelos es una alta responsabilidad, por lo que es necesario gobernar con experiencia y conocimiento. Advirtió que siempre ha sido honesto y busca un estado de paz, mientras que en sus adversarios, hay mucho resentimiento que genera violencia.