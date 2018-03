PT y PES van con "Pato" Zambrano, exbigbrother, por alcaldía de Monterrey

Monterrey, N L-. Los partidos del Trabajo y Encuentro Social anunciaron al exbigbrother Patricio “Pato”, Zambrano como candidato a la alcaldía de Monterrey.



En rueda de prensa y con la ausencia de Morena,Azael Sepúlveda, de la dirigencia estatal del PT y Juan Manuel Alvarado, dirigente del PES, dieron el apoyo a Zambrano y se adelantaron a Morena que ha titubeado en cuanto a su abanderado a Monterrey.

Zambrano dice estar apegado a Cristo y en ese sentido “ Un hombre de Dios no les puede fallar”.

También informó que no utilizará recursos públicos para la campaña y que lo hará con su propio dinero “ pues no tengo necesidad de ello,nunca he vivido de los impuestos, de cargos públicos ni de huesos. nunca he robado ni tengo necesidad de ello”, explicó.

El ex Bigbrother ya fue candidato a Monterrey en la pasada elección donde obtuvo alrededor de 150 mil votos que le llevaron a colocar a tres regidores por el PT en el Cabildo regiomontano.

Al igual que en la elección anterior iría como candidato ciudadano y afirma que en tres años tiene más experiencia, está más viejo y ha recorrido la ciudad mucho más la que conoce a la perfección.



“Académicamente no soy el más preparado pero si el que conoce bien la ciudad”, añade Zambrano quién no ha dejado de recorrer Monterrey desde hace tres años.

Zambrano estuvo acompañado de su mamá María Elena Garza y mencionó que platicara con su esposa y sus hijos la propuesta de ambos partidos.

Rechazó la reelección de quienes buscan seguir en cargos como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza que tiene, “la ciudad destruida y en la opacidad sin dar la cara”.

Luego externo que espera el proceso de concertación que tiene al interior Morena y que le gustaría ser también candidato de ese partido en el la coalición “Juntos Haremos Historia”.