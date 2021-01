Barbosa y Sheffield se enfrentan en Twitter por tanques de oxígeno

Puebla.- El gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta y Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor se descalificaron a través de redes sociales derivado de las inconformidades que algunos poblanos registraron en la compra de tanques de oxígeno.

El conflicto inició debido a que el mandatario denunció que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Puebla es inservible y que no está ayudando a la población para que solucionen sus problemas en cuanto a la venta irregular de tanques.

En respuesta Sheffield aseguró que no ha tenido comunicación con Barbosa desde la campaña del 2018, ya que el gobernador nunca se lo ha permitido y publicó lo siguiente:

“Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada (…) Las acciones de Profeco a nivel nacional, incluyendo Puebla, son muchas y están disponibles como información pública; lamento que el gobernador esté desinformado o ya sufra demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e infundados contra Profeco”.

En lo particular lo entiendo, usted @SheffieldGto y su pensamiento demente, son adversarios de la 4T. Póngase a trabajar y dé resultados sancionando los abusos que se cometen en agravio de los consumidores o renuncie. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) January 28, 2021 No he tenido comunicación con él desde la campaña del 2018, porque nunca la ha permitido. Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) January 28, 2021

De igual modo, Miguel Barbosa emitió un posicionamiento, en el cual, le pidió al procurador ponerse a trabajar y dar resultados sancionando los abusos que se cometen en agravio de los consumidores o si no que renunciara.

“Celebro que por primera vez ponga atención en lo que ocurre en Puebla, ya en otra ocasión le hemos expresado la inconformidad de mi gobierno por las nulas acciones de la institución que usted mal dirige (…) En lo particular lo entiendo, usted Sheffield y su pensamiento demente, son adversarios de la 4T”.

