Rechaza Astudillo que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta del mundo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, rechazó que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta del mundo e insistió que los índices delictivos en el puerto y otros municipios de la entidad han disminuido en los últimos tres años dentro de su administración.

En entrevista tras encabezar la Reunión de Coordinación Operativa Región Suroeste del INEA, el mandatario estatal, insistió que en Acapulco los homicidios han bajado porque había indicadores de 13 asesinatos al día, y después se presentaban alrededor de cinco, aunque hay días con uno o dos decesos.

Lo rechazo porque los indicadores que tenemos nosotros del Sistema Nacional de Seguridad nos dicen que estamos en cuarto lugar por cada 100 mil habitantes y en sexto lugar por el número de homicidios y no estamos en primero o segundo lugar

Astudillo Flores, dijo respetar la noticia y la medición de una asociación civil que pone a Acapulco como la segunda ciudad más violenta del mundo por abajo de Tijuana, sin embargo, destacó que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad indican que la inseguridad va a la baja.

No podemos estar en una situación de ser la ciudad más violenta porque en base a los números ya no es así, tampoco debo dejar de aceptar que hay indicadores que nos colocan en un lugar que requiere de atención y todos los días se da una gran batalla, pero no acepto que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta