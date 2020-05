Rechazan despenalizar el aborto en Guanajuato

Guanjuato.- Diputados de Guanajuato rechazaron este martes dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en esta región de México, una de las más conservadoras del país.

Las comisiones de Justicia y de Salud Pública del Congreso local desecharon dos iniciativas por mayoría de votos de diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

La primera iniciativa que no prosperó fue presentada desde octubre del 2018 por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Isidoro Bazaldúa.

Y la segunda fue promovida apenas en marzo de este año por los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Magdalena Rosales y Ernesto Prieto.

Ambas iniciativas planteaban, entre otras cosas, permitir interrumpir el embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación.

"Las posiciones estaban definidas y establecidas de antemano, y realmente todo este trabajo resultó ser una dramatización de un guión escrito y definido desde mucho tiempo antes", recriminó el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, en la sesión virtual de las comisiones.

El dictamen se enviará a la mesa directiva del Congreso para que se programe ingresarlo a la sesión plenaria de este jueves.

En su intervención, la presidenta de las Comisiones Unidas, Cristina Márquez Alcalá aseguró que se escucharon las diferentes posturas respecto a un tema que es de gran trascendencia como son los derechos humanos de las mujeres y de una persona que está por nacer.

Después que la secretaria técnica de estas comisiones dio lectura al dictamen que duró cerca de tres horas, los legisladores de Morena, Raúl Márquez Albo y Ernesto Prieto Gallardo y la coordinadora del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, solicitaron su intervención para hablar en contra del dictamen.

El primero dijo que no se escuchó el sentir de miles de mujeres guanajuatenses y aclaró que su bancada no promueve el aborto al momento de señalar que no se aplicó el parlamento abierto en esta ocasión.

Prieto Gallardo señaló que el dictamen presentó deficiencias técnicas y consideró que faltó tiempo para analizar este tema, que dijo, va enfocado a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.

Y la legisladora Vanessa Sánchez Cordero apuntó que no fue tocado el punto específico de los derechos humanos de las mujeres en el dictamen conformado por 56 hojas, “solo se tocó el tema al derecho de la vida”.

En Guanajuato, donde según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 94 % de la población dijo profesar la fe católica, sólo es permitido el aborto en casos de violación o cuando este no sea provocado.



Caso contrario, el Código Penal local lo cataloga como delito grave y contempla una pena de 6 meses a 3 años de cárcel.

Oigan qué onda con Guanajuato. Sin duda alguna me doy cuenta que -lamentablemente- la religión le sigue ganando al “estado laico” y que es un impedimento para la educación de las nuevas generaciones.



Pero no importa cuánto traten, van a caer. #AbortoLegalGto #AbortoLegalYa — Kev C A (@kevin_apodak) May 26, 2020 #AbortoLegalGto Mañana será un nuevo día, nueva lucha, no se descansa! https://t.co/DQKiJFCqgO — Karen Safari 🐺 (@KarenLanderosS) May 26, 2020

Horas antes de que sesionaran los diputados, aparecieron pintas con mensajes a favor de la despenalización del aborto en la Catedral Basílica de León y en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN ubicadas en la misma ciudad, mientras que en la capital del estado algunos monumentos lucieron pañoletas verdes, símbolo de la lucha feminista.



También redes sociales usuarios generaron distintas tendencias: los que están en contra de la interrupción legal del embarazo utilizaron etiquetas en Twitter como #GtoEsProvida, mientras que quienes estaban a favor acompañaban sus mensajes con #AbortoLegalGto.





