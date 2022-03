Recontrataría gobernadora empresa de electricidad que desechó Jaime Bonilla

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló que están en pláticas con la empresa Sumex para que vuelva a suministrar energía eléctrica al acueducto Río Colorado Tijuana, ya que ahora se paga a la CFE bajo la tarifa de último recurso, que es hasta del doble del mercado eléctrico.

“Estamos llevando una negociación con CFE y con Sumex, que es la primera empresa que tenía el contrato y por tanto las tarifas más económicas, Orca tenía tarifas más altas y terminamos con último recurso con CFE, y yo creo que es cuestión de semanas”.

El exgobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, canceló un contrato para el suministro de energía eléctrica al acueducto, que firmó su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, por considerar que hubo corrupción.

Fue entonces que Bonilla Valdez contrató a la empresa Orca para que abasteciera de electricidad al acueducto con el que se suministra agua a las ciudades de la Zona Costa del estado, pero este contrato también fue incumplido.

El mismo mandatario estatal firmó un contrato con la empresa Next Energy, para la construcción de una planta fotovoltáica a 30 años, sin embargo, al no obtener los permisos requeridos por parte del gobierno federal, está no se construirá lo que podría significar que el estado tendría que pagar 12 mil millones de pesos.

En un hecho inusitado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de energía eléctrica al acueducto, lo que duró una semana.

Al no contar el estado con un suministrador de electricidad, este tuvo que contratar los servicios de la paraestatal con la tarifa denominada, “Último recurso”, que es de aproximadamente el doble a la ofrecida al mercado eléctrico, y de la cual la actual administración estatal, no ha podido salir”.

Ávila Olmeda señaló que tanto Sumex, Orca y Next Energy se encuentran en litigio, por la forma en que fue cancelado su contrato.

Nota publicada en La Voz de la Frontera