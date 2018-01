Renuncia el líder estatal del Partido Verde en Chiapas

Eduardo Ramírez Aguilar renunció a la diputación local del Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y a la dirigencia de ese instituto político en un mitin denominado “Asamblea por la Dignidad”

“Hoy en Chiapas se escribe un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Este movimiento ha brotado de la indignación del pueblo de Chiapas y no reconoce tutor político ni liderazgo, solo reconoce las bases sociales de un pueblo que está cansado de las decisiones del centro de la República Mexicana”, señaló.

La reunión, efectuada en las primeras horas de ayer en pleno parque central Tuxtla Gutiérrez, y ante la presencia de miles de simpatizantes provenientes de diversos municipios del estado, Ramírez Aguilar dijo “me sumó a las filas de la sociedad civil.“Mi única militancia o religión, a partir del día de hoy mi partido se llama Chiapas”.

Ramírez Aguilar aseguró que esta determinación es congruente con los principios que siempre ha ostentado y fue claro al señalar que los militantes del Verde siempre optaron por ir a las próximas elecciones, separados de cualquier otra sigla, toda vez que representan la primera fuerza política en Chiapas.

Recalcó que con el apoyo del pueblo él piensa continuar en plena lucha: “Nunca me expresó mal de nadie porque así me educaron, a respetar a los demás. Pero tengo que decirlo, la imposición en Chiapas no prosperará”.

Lanzó un llamado al pueblo en formar parte del “Movimiento por la dignidad” de correr la voz e iniciar una “revolución pacífica” que traiga como principal objetivo propuestas en beneficio de Chiapas.

La frase

“Que los ojos de México están puestos en Chiapas, nuevamente seremos protagonistas de la historia, que nos escuchen desde el centro, basta ya de los privilegios sin fundamento y de las decisiones alejadas de la realidad de nuestro estado; Chiapas ya cambió, es otro, diferente, ya no somos los de antes, somos una sociedad vibrante dinámica y exigente, por eso estamos de pie, defendiendo nuestros derechos” Eduardo Ramírez Aguilar

Los motivos para hacerlo a un lado

Señaló que durante el movimiento magisterial manifestó su postura respecto a la reforma educativa y en su momento pidió abrir el diálogo y el respeto a los derechos laborales de los maestros y hoy como ayer –- “sigo pensando lo mismo, no cambiaría ni una coma y si ese fue el motivo para hacerme a un lado por parte de aquellos que creen que deciden el destino de Chiapas, les digo: No me arrepiento y sigo creyendo que la calidad educativa va de la mano de las maestras y los maestros, de los padres de familia, con ellos y no sin ellos vamos a seguir adelante y no me voy a detener en esa preocupación por Chiapas, no nos vamos a echar para atrás.