Samuel García da negativo en prueba de Covid-19; su esposa dio positivo

Monterrey, N. L.- Luego de que su esposa resultó positiva de coronavirus, el senador Samuel García se realizó la prueba respectiva y resultó negativa.

"A pesar de que la prueba de Mariana fue Positiva, mis resultados fueron Negativos y gracias a Dios, ambos nos encontramos bien de salud y ella no presenta más que síntomas leves", escribió en su Facebook el legislador de Movimiento Ciudadano.

Mi esposa Mariana dió positivo en Covid-19. Se encuentra bien y aislada. Yo me he realizado la prueba en dos ocasiones y ambas salieron negativas. Por tercera vez la realicé y una vez más salió negativa. Por lo pronto permaneceré en casa y acompañando a mi esposa. — Samuel García (@samuel_garcias) August 9, 2020

"Detección del coronavirus SARS-COV 2 / NEGATIVO/ NEGATIVO). Un resultado NEGATIVO indica que los ácidos del coronavirus no se detectaron ya sea por ausencia total", señala el documento del laboratorio.

García dice que no saben dónde y cuándo se pudo haber contagiado Mariana, su esposa ya que de acuerdo con él, se ha limitado a salir al supermercado y a dar apoyos sociales y, en cuanto presentó síntomas acudieron a realizarse los exámenes.

"Ambos estamos manteniendo estrictas medidas de seguridad e higiene que nos permitirán seguir cumpliendo con nuestras obligaciones laborales".

En Instagram, Mariana Rodríguez informó del contagio: “Oigan, pues les tengo una mala noticia: me llegó hoy el correo con mi resultado de la prueba y salí positiva de coronavirus. He estado aislada. Y estos días, porque aunque me dio la gripa el fin de semana, hace dos días empecé con síntomas de coronavirus, el de perder el gusto y el olfato”.

En principio fue como una gripa y posteriormente perdió el gusto y el olfato. “Me he sentido muy bien, nada más me dio como gripa, pero esos dos síntomas pues ya como que hicieron que prendiera ahí un foco rojo”.

Ambos están en cuarentena y en cuarto diferente.

“Samuel está en otro cuarto, yo estoy aquí. Como quiera, Samuel ya se hizo la prueba hoy en la mañana y también va a estar en cuarentena para pues evitar contagios”.