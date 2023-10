Samuel García designa como encargado del despacho al secretario de Gobierno

Mientras que el gobernador Samuel García designó como encargado del despacho al secretario general de Gobierno, en caso de que el gobernador interino esté impedido para el cargo, el Congreso local defendió esta designación en favor de Arturo Salinas Garza.

En el Periódico Oficial del Estado, Samuel García publicó un acuerdo para esa designación, pues argumenta que la Constitución no regula el caso de que la persona designada como Gobernador interino cuente con impedimento para ser designado en el cargo.

Señala que la Constitución no da una respuesta clara a este escenario, por lo que debe acudirse al contenido de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

"En ese sentido, de ser cuestionado el nombramiento en la vía judicial por el impedimento del funcionario, corresponde determinar quién se hará cargo del despacho, pues tal aspecto no se encuentra regulado en la Constitución".

"La mencionada Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León prevé que corresponde a la Secretaría General de Gobierno (Javier Navarro) en ausencia de la persona titular del Poder Ejecutivo, señalados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, hacerse cargo del despacho de los asuntos que la propia Constitución le otorga al ejecutivo".

Por otro lado, en un comunicado, el Congreso local defendió la legalidad de la designación del magistrado con licencia del Poder Judicial, Arturo Salinas, como gobernador interino.

Añade que cumplieron con lo establecido en la Constitución y las leyes al designar a Salinas y al aprobarle a García la licencia de seis meses que solicitó -del 2 de diciembre al 2 de junio- para buscar la Presidencia de México.

"Miente el gobernador Samuel García al acusar al Poder Legislativo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de no querer aprobar una licencia, porque no se había presentado siquiera; miente el Gobernador Samuel García al acusar al Poder Legislativo ante el INE de no querer sesionar para aprobar su licencia, mientras los legisladores lo esperaban para realizar precisiones y en 24 horas no hubo respuesta de él", acusa el comunicado legislativo.

"Miente el gobernador Samuel García al señalar que es ilegal la designación del gobernador interino que estará a cargo del Ejecutivo durante seis meses, periodo en el cual estará haciendo campaña electoral, porque es facultad del Poder Legislativo la designación".

"El recién designado Gobernador Interino (a partir del 2 de diciembre de 2023 y hasta el 2 de junio de 2024), José Arturo Salinas, es elegible porque no contiende por ningún puesto, sólo cubre a una persona que priorizó sus intereses personales ante la palabra dada a la gente de Nuevo León.

"En tiempos difíciles como los que enfrenta Nuevo León con agudas crisis hídricas, de inseguridad, de movilidad y de contaminación, no necesitamos un gobernador mentiroso, la sociedad necesita solución a los graves problemas, respeto, tranquilidad para las familias, coordinación de las instituciones para alcanzar la paz y caminar juntos por una nueva era para Nuevo León", destacan los diputados.