Samuel García oficializa que no ejerce licencia y asume gobierno de NL; Congreso debe revocarla

Monterrey, NL.- Samuel García publicó en el Periódico Oficial del Estado que asume como gobernador en funciones y que no ejercerá la licencia que le otorgó el Congreso de Nuevo León del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024.

"El presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado", señaló en el acuerdo publicado.

"Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023- 2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", subrayó.

El acuerdo, añadió, entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial y se le comunicará al Congreso local.

Sin embargo, el Congreso de Nuevo León informó este sábado que sigue vigente la licencia a Samuel García, por lo que el gobernador interino ahora es Luis Enrique Orozco.

Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva de la Legislatura neolonesa, precisó que la suspensión que había otorgado el Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efectos la licencia de García Sepúlveda quedó sin efecto, toda vez que asumió al cargo Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, ésta sigue vigente”, dijo.

Guerra Villarreal aseveró que bajo falsos argumentos Samuel García está desistiendo de su licencia, ya que no existe ningún impedimento.

Jurídicamente es el Congreso de Nuevo León quien debe autorizar el regreso de Samuel García a la gubernatura cuando revoque la licencia otorgada.

Samuel García tendría que avisar al Congreso local que ya no quiere la licencia que había solicitado para poder seguir siendo gobernador y esté organo legislativo tendría que determinar si lo autoriza o no, explica José María Soberanes Díez, investigador de la Universidad Panamericana y abogado constitucionalista.

“Mientras (Samuel García) no haga eso, aunque él lo diga y publique en el periódico oficial un acuerdo en el que dice que reasume, él no puede hacer eso”, señaló el especialista.

Consideró que Samuel García está cometiendo presuntamente delitos como la usurpación de funciones y el desacato a una orden judicial, por lo que tendría que responder por esos delitos y si se aplica la ley, “podría acabar en la cárcel”, consideró Soberanes Díez.

