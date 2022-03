Samuel García pagará por las reparaciones del Palacio de Gobierno de NL

Tras el vandalismo, el Palacio de Gobierno de Nuevo León lució con puertas chamuscadas, vitrales rotos, cartulinas pegadas en la cantera y pintas.

El gobernador Samuel García que dijo pagará la reparación de su bolsillo, llegó temprano a las 6:30 horas al lugar y lo primero que hizo fue grabar los hechos y posteriormente subirlos a sus redes sociales.

Un grupo de mujeres en su mayoría encapuchadas irrumpió tras concluida la marcha y reunión del Día Internacional de la Mujer y vandalizó el inmueble al que prendieron fuego a las puertas, además de entrar por un momento al palacio.

Grupos de trabajadores retiraron la basura y restos de vidrios en algunos lugares como el Círculo Mercantil, una institución social y deportiva en donde quebraron 16 vitrales, algunos con 40 años de antigüedad.

Casi todos los edificios ubicados sobre las calles Ocampo, Zaragoza y Zuazua, incluido el museo Marco, fueron vandalizados.

En un video la misma noche del martes, Samuel García lamentó los hechos que cometió un grupo minoritario infiltrado y que va a sufrir las consecuencias de sus delitos.

El Gobernador informó que quemaron puertas y rompieron vitrales y se comprometió a pagar la reparación de su propio bolsillo.

"Me hago responsable y pagaré de mi bolsillo, me haré cargo de que todo quede exactamente como estaba antes de esta anarquía que vivimos, pero que no mancha la lucha que dan las mujeres".

Calificó de ejemplar la marcha de las mujeres que vio, dijo, desde sus despacho y a la que se unió su esposa Mariana, pero que, "desgraciadamente un grupo minoritario, quizá infiltrado, que van a sufrir las consecuencias de sus delitos, llevaron la manifestación a un grado inimaginable".

La marcha de miles de mujeres fue calificada de ejemplar y en paz por García Sepúlveda, salvo la infiltración del grupo que vandalizó.