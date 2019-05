Seguridad debe ser acuerdo binacional: Jaime Martínez

TIJUANA.- La disputa por la gubernatura de Baja California trajo al panorama político algunos nombres ya conocidos, como el de Jaime Martínez Veloz, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que ya una vez militó. También estuvo en el PRI por muchos años; recién salió de Morena por un supuesto fraude en las elecciones internas y busca seguir participando.

Sobre la estrategia de seguridad, afirma que se deben tener acciones locales, estatales, nacionales y binacionales. "De 1981 a la fecha, Estados Unidos tiene 27 millones de adictos que demandan una cantidad enorme de estupefacientes. Los norteamericanos han sellado las fronteras marítimas y aéreas, han dejado solamente la terrestre, y obligan a que nuestro país sea el paso de la enorme cantidad de drogas que requieren. Eso tiene una economía de alrededor de 40 mil millones de dólares.

"Al país, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, han entrado más de 25 millones de armas, el 70 por ciento de Estados Unidos, que tiene seis mil 700 tiendas de armas en los estados que colindan con nosotros. Hay una lógica perversa en donde EUs pone los adictos, las armas, el dinero y nosotros los muertos".

En cuanto a la guerra de las drogas, asegura que el gobierno de Baja California y California pueden ser coadyuvantes, pero se requiere un nuevo acuerdo binacional en materia de seguridad, donde se cambien los referentes. "No depende sólo de nosotros, pero mientras no exista eso, los esfuerzos serán limitados; exista o no ese acuerdo, tenemos responsabilidades".

"En Baja California hay cuatro aspectos: la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia gubernamental; van amarrados".

Añade que después de 30 años del ejercicio del PAN en el gobierno, se debe hacer un corte de caja y construir un verdadero poder judicial independiente en lo político y económico.

Sobre salud, dice que es necesario revisar con la federación qué aporta la entidad y qué recibe. "Son cifras que debieran ser muy transparentes, pero evidentemente se esconden. He estado hablando con médicos de Tijuana y están dispuestos a aportar un día de trabajo para realizar cirugías de especialidad a gente que venga de cualquier lado, y esas ganancias dejarlas al Hospital General.

Tenemos que explorar que es multifactorial".

Además, señala que se plantea crear la universidad pública de Tijuana. "Estoy seguro de que la construcción de un hospital de especialidades, una escuela de formación de médicos y un albergue nos pueden permitir producir la cantidad de médicos necesarios para que incluso puedan atender a las comunidades".

¿Esta insistencia por una alcaldía o gubernatura no se podría interpretar como un capricho?

"Puedes cambiar de partido, no de principios; tenemos un proyecto".