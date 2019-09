Senador Samuel García pide a diputados la destitución de El Bronco

Monterrey, N. L- Junto con su promesa de que ya no se pronunciaría sobre el tema, el Senador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lanzó un ultimo llamado a los diputados locales para que destituyan al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, por los múltiples delitos y faltas que cometió durante su fallida campaña presidencial.

El legislador federal señaló que en estos momentos, el Congreso del Estado ya cuenta con la suficiente información para tomar la decisión que exigen los nuevoleonéses.

Aseguró que mantiene una excelente relación con todos los diputados locales y por ello está de acuerdo en dejar que el tema de la destitución del Bronco sea manejado enteramente por el Congreso del Estado.

“La verdad es que con todos hay una excelente comunicación, la mayoría de ellos creo que dan en el tino al pedir que saquemos las manos o quienes no somos de este poder tratemos de no influir”, comentó el legislador federal.

“La verdad es que a cada uno de ellos les he dicho que tienen razón y yo me limitare a traer pruebas que encuentre en tribunales o fuera”, abundó.

En este sentido, el legislador federal entregó dos sentencias a los diputados locales, donde los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideran que la sanción que se imponga al Gobernador debe ser la más alta, ejemplar y que inhiba futuros comportamientos similares.

“Traemos aquí al Congreso dos sentencias, una es la SUP-REP-10/2019, en este sentencia, lo interesante es que Sala Superior ya juzgó también que Jaime Rodríguez Calderón tuvo una conducta grave y especial, que violo los principios constitucionales más importantes del derecho electoral, que es el de seguridad jurídica, certeza e imparcialidad de los recursos”.

“Inclusive, ademas de que señalaron que era una falta grave y especial, lo que los magistrados pidieron fue que la sanción debiera ser una que inhiba la comisión de estas faltas en el futuro, que repare y sea disuasiva y que por tanto debe ser la más alta de las que se proponen”, detalló Samuel García.

Después de dar lectura a dicha sentencia, el Senador de forma pública aseguró que se mantendría al margen del tema y así se lo ha hecho saber a los coordinadores de las diversas bancadas.

“A partir de hoy, a partir de este lunes, el Senador Samuel García se aparta del tema porque me queda claro que aquí ya tiene todo bien estructurado, bien encasillado y que van a darle para adelante”, comentó a los medios de comunicación.

“Ese es el compromiso que he hecho con algunos coordinadores, me falta manifestárselo a Ramito de Morena que lo hace el día de hoy para que quede formalmente mi palabra que me parto del caso para que se trate de manera institucional en este Congreso del Estado de Nuevo León”, concluyó.