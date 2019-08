Senador de Nuevo León exige a diputados la destitución de El Bronco

El Senador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, exigió este jueves a los diputados locales que destituyan al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por haber violado la Constitución durante las pasadas elecciones federales al hacer uso indebido de recursos públicos.

Ello, bajo el argumento y sustento de la resolución que emitió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dónde, señaló, los magistrados electorales calificaron a los diputados como rebeldes y omisos al haber dilatado por más de 1 año la sanción en contra del Bronco por el desvío de recursos que cometió en las campañas presidenciales del 2018.

El senador entregó el documento con dicha petición en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, además de una copia de la sentencia dictada el pasado 25 de julio por la Sala Regional del Tribunal Electoral.

“Es muy importante decirles que la sentencia es muy clara porque decreta la responsabilidad de Jaime Rodríguez Calderón y de Manuel González, quienes de forma dolosa incurrieron en desvío de recursos públicos durante la campaña presidencial 2018, por la recolección de firmas, eso ya se juzgo, no esta sujeto a interpretarse”, expuso Samuel García.

En este sentido, abundó, “acudimos hoy al Congreso rebelde y contumaz como dice la sentencia, ya que el día de ayer nos notificaron en el Senado de la República que este Congreso cayó en incumplimiento de sentencia, por eso lo de rebelde y contumaz"

“La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral les manda a los diputados otra resolución de queja, donde obliga al Congreso a sancionar, punto; no a interpretar, no a dictaminar; a sancionar y tiene hasta el 20 de diciembre, so pena de que los diputados sean sancionados con medidas de apremio”, agregó.

Cabe recordar, que la sentencia establece que Jaime Rodríguez violó el artículo 134 Constitucional, pues usó recursos públicos, humanos y materiales para beneficio propio, político, al haber utilizado 571 servidores públicos en día y hora hábil durante 120 días naturales que duro la campaña.

“Las sanciones son de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, se actualiza la infracción que consiste en la destitución del puesto, empleo, cargo o comisión, además de imponerse una multa que implica el doble del daño al erario e inhabilitarlo temporalmente para ejercer en la función pública”, explicó.

Política Renuncia Waldo Fernández al Gobierno de Nuevo León

En este sentido, García Sepúlveda afirmó que los diputados locales deben respetar la sentencia y destituir al Gobernador.

“No hay vuelta de hoja, la ley es muy clara y queremos que se respete la sentencia, que se aplique el estado de derecho y que se aplique la ley”, concluyó.

Durante la entrega del documento y la rueda de prensa, el Senador estuvo acompañado de la diputada local de MC, Mariela Saldivar, quien fue copartícipe en la presentación del recurso de queja, por la inacción del Congreso del Estado.