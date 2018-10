Sin incidentes transmisión de poderes municipales en San Luis Potosí

San Luis Potosí vivió una transición municipal sin sobresaltos, con nuevos gobiernos en los 58 ayuntamientos en una nuevo ambiente diversidad política y democracia. El gobernador Juan Manuel Carreras dijo que para impulsar el crecimiento económico, social y político de las cuatro regiones de la entidad lo mejor es construir acuerdos dentro de la pluralidad. En tanto el nuevo alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios afirmó que la sociedad ya no vivirá con miedo, y que su administración se conducirá con honestidad.

Construir en la pluralidad política: Carreras López

El mandatario estatal señaló que los ciudadanos deben de tener la certeza que las administraciones municipales tendrán en el Gobierno del Estado un aliado firme y responsable para construir un San Luis Potosí de libertades y progreso, “por lo que trabajaremos juntos por la prosperidad de su gente, por la felicidad de las familias y por la grandeza de nuestra tierra”. Carreras López asistió a las tomas de protesta de los alcaldes de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios; de Mexquitic de Carmona, Rafael Pérez Rojas; de Matehuala, Roberto Alejandro Segovia Hernández y de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López indicó que se debe promover el despegue económico, la creación de empleos, la educación y el desarrollo de parques industriales. En los eventos estuvo acompañado por la presidenta del Congreso, diputada Sonia Mendoza Díaz y del presidente del Supremo Tribuna de Justicia, magistrado Juan Paulo Almazán Cué.

Haremos un gobierno sin corrupción, ni chantajes: Nava

Al tomar protesta como presidente municipal de San Luis Potosí para el trienio 2018-2021, Xavier Nava Palacios, ofreció que ya no habrá atropellos de la autoridad, prometió que la sociedad ya no vivirá con miedo, y que su administración se conducirá con total honestidad en el manejo de los recursos, que las decisiones serán trasparentes y que ni los programas sociales que se implementen, ni los servicios públicos serán chantajistas. Dijo que su administración trabajará en la reconstrucción del tejido social, y lamentó que la administración antecesora haya incurrido en prácticas deshonestas. Adelantó la creación de cuerpo ciudadano anticorrupción para la estricta vigilancia en la aplicación de los recursos.

En un estrado instalado frente a Palacio Municipal y centenares de invitados especiales, entre legisladores federales y locales, ex diputados, ex gobernadores, ex alcaldes capitalinos, dirigentes de cámaras empresariales, dijo que su administración revertirá las prácticas del anterior gobierno, y que durante su mandato la participación ciudadana será fundamental; ofreció elecciones democráticas en las Juntas de Mejoras.

En el evento estuvieron presentes los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral y el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, quien en su intervención dio la bienvenida a los nuevos presidentes municipales que rindieron protesta en todo el estado, “inicia un nuevo tiempo para la entidad con la pluralidad política”.

El nuevo alcalde Nava Palacios recordó a su abuelo, el doctor Salvador Nava Martínez, y agradeció su legado “y porque nos enseñó a luchar sin miedo”; y a su abuela, Conchita de Nava, presente en su toma de protesta, “por sus consejos, su lucha y su vida”.

Un Villa de Reyes sin abusos; Briones

En acto solemne en la Plaza Principal de Villa de Reyes, Érika Briones Pérez rindió protesta como presidenta municipal y dijo que sus prioridades son seguridad pública, apoyo social a los diferentes sectores de la sociedad e impulsó con trabajo ordenado y coordinado ante el ámbito empresarial. “Concluyó una etapa de privilegio para unos cuantos, de compadrazgo y nepotismo, tendremos un ayuntamiento transparente y honesto”. A la ceremonia asistió el diputado local Mauricio Ramírez Konishi con la representación del Congreso del Estado.

Aquismón pintado de azul

En donde hubo revuelo fue en la huasteca potosina donde el alcalde de Aquismón, Oscar Suárez Mendoza determinó que su primer acto de gobierno sería pintar de azul la presidencia municipal para mostrar a sus opositores “quién manda”. La medida contrasta con la solicitud de la pasada administración que pretendía convertir en Pueblo Mágico el municipio de Aquismón y para ello se estableció una paleta oficial de colores, en los cuáles por cierto, no se contempla el color azul.