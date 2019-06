Sinaloa no quiere arcoíris; diputados dicen no a matrimonio igualitario

CULIACÁN.- El Congreso del estado, negó el matrimonio igualitario y dividió al grupo parlamentario de Morena, quienes desde que se subió a tribuna el tema, se manifestaron a favor.

Con 20 votos en contra (8 del PRI; 6 de Morena; 2 del PAN; 2 del PT; 1 del PAS y 1 de un escaño independiente), y 18 a favor (16 de Morena; 1 del PT y 1 del PRD), en sesión pública ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado rechazó reformar los artículos 40 y 165 del Código Familiar.

A la sesión solo asistieron 38 de 40 diputados, faltando Karla Montero, quien no justificó su inasistencia y Ocadio García a quien lo operarán de emergencia del corazón.

En medio de manifestaciones a favor y en contra de cientos de asistentes, los diputados fijaron su postura, la primera en abordar la tribuna, fue la diputada de Morena, Francisco Avelló, quien primero regañó a los presentes a quien les pidió que le permitieran hablar, para luego manifestarse a favor del dictamen.

Advirtió que con la aprobación no solamente se pondría al estado en armonía con la constitucionalidad federal, sino que se le sumaría a la modernidad nacional, ya que dijo que los derechos no se votan, se asumen.

“Los derechos no se votan, se asumen. Sinaloa está llamado a cumplir con los preceptos constitucionales de México, Ley Fundamental que rige la vida nacional; se trata de elevar la Legislación Local al sentido que consagra nuestra Carta Magna”.

PRI dice que matrimonio igualitario derive en adopción de niños

Después la diputada Elva Margarita Inzunza en nombre del grupo parlamentario del PRI dijo que su partido en todo momento respeta los derechos humanos de la comunidad Lésbico Gay, al exigir una figura legal que les brinde beneficios en sus uniones, pero aclaró que rechaza legalizar el matrimonio natural entre personas del mismo sexo, ya que ello abre el paso a la adopción de niñas y niños.

Destacó que el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Derechos Humanos, y de Equidad, Género y Familia, erosiona y debilita el concepto de familia y de la democracia.

Se pronunció porque se busque una figura legal alternativa, que les otorgue plenos derechos en sus uniones en materia de seguridad social, herencias, vivienda, temas fiscales y migratorios, por citar algunos.

PAN se aferra a unión entre hombre y mujer

Por su parte el diputado Jorge Villalobos dijo que desde la historia del PAN se ha distinguido por ser un partido humanista, “por eso reprobamos y rechazamos cualquier tipo de discriminación”.

Destacó que el tema del matrimonio igualitario no es un tema moral ni religioso, es un tema antropológico.

“En Acción Nacional defendemos y respetamos los derechos de todas y todos pero privilegiados por encima de todo el interés superior de la familia, respetamos la diversidad, respetamos la pluralidad pero la firmeza en el principio de nuestras convicciones, es la unión entre un hombre y una mujer”, indicó.

Morena lamenta que PRI y PAN confundan a la población

El diputado de Morena Pedro Lobo recriminó al PRIAN porque dijo que querían confundir a la gente, ya que en ningún momento en el dictamen se hablaba de adopción.

“Diputados del PRI y del PAN, no quieran confundir no quieran distorsionar la información, de verdad, diputados del PRI y del PAN, como les encanta manipular a la gente, pero esta vez no lo van a lograr, no lo van a lograr”, decía, mientras la comunidad Lésbico gay gritaba consignas en contra del PRI y la mayoría de los asistentes lo cobijaban con aplausos y vivas.

