Sinhue descarta persecución del PRI tras detención de ex alcaldesa en Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que la detención de la alcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello se realizó bajo el cumplimiento de la ley, contrario a lo que acusa el abogado de la priista.

Descartó una persecución política, pues el proceso ya se había abierto desde hace dos años, explicó a su llegada a Palacio Nacional para la reunión que sostendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del Partido Acción Nacional.

“Es el cumplimiento de la ley, yo lo dije ayer, la estricta aplicación del Estado de Derecho, es una investigación que lleva, no sé creo que dos años, y es un tema que trae la fiscalía”, comentó en breve entrevista.

Foto: El Sol de León

Bárbara Botello sí da la cara, dice su abogado

La ex alcaldesa de León Bárbara Botello Santibáñez jamás se ha negado en dar la cara a la justicia, así lo declaró su abogado, quien dice no tener conocimiento de monto por el que se le acusa a la ex funcionaria de peculado; hasta el momento suman dos denuncias por el mismo delito.

“Ella no se ha negado en darla la cara a la justicia, un servidor junto a otros abogados defensores estuvimos el día de ayer en San Francisco del Rincón atendiendo una situación judicial, de manera voluntaria nos presentamos, es decir, ella no se ha escondido, ella está trabajando, está atendiendo sus obligaciones como cualquier ciudadano”, comentó Edmundo Iván Lozano Serna para El Sol de León.

Foto: El Sol de León

El equipo de defensores de la también ex diputada federal indicaron que acudieron a una audiencia al municipio de San Francisco del Rincón, por el mismo delito de peculado, sin embargo se decretó tomar un receso para que los abogados organicen la defensa de la inculpada, pues ésta desconocía las carpetas de investigación en su contra, ni mucho menos el monto por el que se le acusa.

“Apenas la jueza nos va a dar lectura de lo que hay en la averiguación previa, que si son muchos tomos, es mucha información, pero apenas la vamos a conocer; el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permite al Ministerio Público mantener, permítanme la expresión, ocultos los registros de una carpeta de investigación, en ese sentido si es legal lo que está ocurriendo y también es legal que el Poder Judicial nos de unos días para preparar la defensa”.

Sinhue quiere el tren Querétaro-Guanajuato

Antes de la comida con los mandatarios panistas, Rodríguez Vallejo hablará en privado con el titular del Ejecutivo Federal y el equipo de Comunicaciones y Transportes, para discutir los proyectos prioritarios en materia de infraestructura que se impulsarán en cada uno de los estados.

El gobernador de Guanajuato comentó que eligió retomar la construcción de un tren interurbano que conectará a Guanajuato con el estado de Querétaro a lo largo de 136 kilómetros y costará mil millones de dólares, es decir, cerca de 20 mil millones de pesos.

Comentó que el proyecto ya estaba planeado desde administraciones anteriores y beneficiará la movilidad de 4 millones de personas, pues se prevé que tendrá una capacidad de por lo menos 220 mil viajes.

Los Reyes Magos de AMLO en mayo

También traía tres pares de zapatos del siete y medio para el presidente López Obrador, pues en su primera visita a Guanajuato, ya le habían regalado un par, pero no le quedaron.

Ahora le trae pares más grandes y de distintos colores, para que el tabasqueño escoja el calzado de León que mejor le acomode.