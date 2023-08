Sorteo para definir a las encuestadoras será el jueves: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, informó que el jueves 17 de agosto se realizará el sorteo para seleccionar a las cuatro empresas que levantarán las encuestas espejo al ejercicio demoscópico que definirá al candidato de Morena a la presidencia.

El líder morenista detalló en conferencia de prensa que al sorteo, que estará a cargo de la Comisión de Encuestas del partido, acudirá un representante de cada corcholata y que los nombres de las empresas seleccionadas serán publicados después del 6 de septiembre, fecha en la que se dará a conocer al candidato presidencial de Morena.

Delgado Carrillo dijo que la discreción para no revelar los nombres de las encuestadoras es parte de una estrategia para blindar el proceso de un posible sabotaje por parte de la oposición.

"Los vamos a dar a conocer, los nombres de las encuestadoras, cuando se den los resultados el próximo 6 de septiembre por una sencilla razón: sabemos que hay muchos intereses de la derecha en tratar de que no salga bien este proceso y el que se haga público el nombre de las encuestas las deja sujetas a una gran presión. Entonces les hemos pedido a los aspirantes que no comuniquen, que no se nos vaya a filtrar esta información para cuidar el proceso", expresó.

Al registrarse en el proceso de definición cada una de las corcholatas presentó dos propuestas de encuestadoras y en el sorteo sí una de sus propuestas sale seleccionada automáticamente la otra quedará descartada, precisó Mario Delgado.

El líder morenista recordó que la encuesta se levantará del 28 al 3 de septiembre y dijo que el cuestionario final lo van a conocer los aspirantes y encuestadoras hasta el 27 de agosto.

En cuanto a la boleta, tendrá forma circular para evitar sesgos, estará impresa en papel seguridad y la pregunta "¿a quién prefiere como coordinador nacional de la defensa de la transformación rumbo a las elecciones de 2024?" tendra el 75 por ciento del valor.

Del 4 al 6 de septiembre se procesará la información y finalmente el 6 de septiembre se dará a conocer el nombre de la persona que abanderará a Morena en la elección presidencial.

Mario Delgado agregó que durante el tiempo que dure el levantamiento de la encuesta funcionarios, legisladores, gobernadores y presidentes municipales emanados de Morena tendrán prohibido emitir comentarios a favor o en contra de alguna corcholata.