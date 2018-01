'Soy buen gobernante y la gente no se queja' asegura Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, está seguro de que es un buen gobernante que ha hecho las cosas bien.

“hasta el momento no se ha quejado la gente, que es lo importante, he tenido en contra todo, a diputados, al gobernador, con un congreso vendido que realmente no ayudó ni al estado ni a Cuernavaca, eso es la realidad, si me hubieran apoyado pudiera hacer muchísimas cosas, lo poquito que hice fue por otros diputados de otro estado” reveló el funcionario y exfutbolista del Club América.

Aún alcalde, después de una sesión de cabildo, Blanco Bravo asegura que aún no sabe qué día renunciará o si lo hará en marzo o abril, tampoco aclara la fecha de su registro como precandidato de la coalición, y refiere que no se ha reunido con el otro aspirante, el senador con licencia Rabindranath Salazar Solorio, a quien dejó en el camino

¿Qué hacen con toda la lana que se roban estos cabrones? ¿Dónde la guardan, dónde la esconden? Se han robado mucho, y la gente sigue pobre, como digo en mi argot, la gente siempre sigue jodida

Cuauhtémoc Blanco en referencia a recientes casos de corrupción

En contraste con López Obrador, Blanco Bravo no perdona, “hay que darle con todo a esas personas que le han hecho daño a la gente, y el que la tenga que pagar, que la tenga que pagar, el que llegue (al gobierno de Morelos) sabe qué tiene que hacer con estos personajes que le han hecho daño a todos los ciudadanos y a toda la gente. No hay tregua, como hay muchos personajes que lo hacen, no hay acuerdos, la gente que ha hecho mal, la tiene que pagar”, sentenció.

Al referirse a la contienda electoral y sus rivales, externó “yo creo que aquí tenemos una meta todos, que no llegue el descerebrado”. Y sobre los políticos en general aseguró que “algunos están robando en todo el país, y va haber un cambio muy grande y la gente tiene una esperanza, tenemos que seguir luchando contra esa gente que se llena los bolsillos de lana", finalizó.