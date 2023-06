Tras amenazas, presidenta municipal de Tijuana se mudará a instalaciones militares

Tijuana.- Debido a las amenazas recibidas y para no hacer uso de más agentes de seguridad, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, se irá vivir a partir de la próxima semana al 28 Batallón de Infantería.

La alcaldesa del municipio de Baja California confirmó esta medida, y dio a conocer que fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional con el fin de cuidar su seguridad.

“Espero que sea temporal, sin embargo, me adapto, no será en Cuartel Morelos donde están los jefes, es donde está la tropa, que me agrada porque podemos adentrarnos más”, comentó.





La Alcaldesa Montserrat Caballero se irá a vivir al cuartel militar vigésimo octavo batallón de infantería no. 28 en Tijuana teme por su seguridad pic.twitter.com/jrmL9BFuEw — Yolanda Morales (@moralesyo) June 12, 2023





Caballero Ramírez, justificó su mudanza a los resultados en seguridad que ha logrado su administración, como la detención de presuntos homicidas, así como el decomiso de armas.

“Por mis resultados es que tengo esas amenazas, que no debería de ser, sin embargo, no es el reguardado a una ciudadana, es el resguardo a la ciudadana que más armas ha decomisado en tres administraciones y que más tipos ha puesto a disposición, 56 generadores de violencia, esa es la seguridad que se le brinda esta ciudadana, en pro del trabajo realizado”, manifestó.

Nota publicada en El Sol de Tijuana