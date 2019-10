Yunes Linares operaba al estilo gánster: Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que el exmandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, operaba al estilo gánster para obtener información o lograr que los servidores públicos le entregaran bienes.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que a través de sus abogados le llegaron de forma anónima unos supuestos audios en los que presuntamente se revela el "modus operandi" de Yunes Linares, "cómo amenazaba, cómo amedrentaba a las personas y cómo daba instrucciones al fiscal que se decía autónomo para que en caso de que no entregaran bienes, estos excolaboradores míos los metieran a la cárcel, era una extorsión al más puro estilo gansteril, como es el modus operandi de este señor".

El exmandatario estatal aseguró que por el temor a ser detenidos o expuestos se "vieron en la necesidad de entregar algunos bienes, siendo que nunca hubo una investigación, una acción legal, ninguna acción que sustentara que éstos bienes que, según este señor Yunes, fueron obtenidos con el erario".

Foto: Cuartoscuro

Señaló que el actuar de Yunes Linares es un "montaje y un circo", ya que su caso en Veracruz fue armado por una persona que ahora está prófuga, en referencia al exfiscal Jorge "N".

"Recibió instrucciones de alguien que seguramente será prófugo o detenido, a partir de las manifestaciones que ante la autoridad judicial hará su subsecretario de finanzas que actualmente se encuentra detenido".

Duarte de Ochoa emitió esta declaración luego de que el exgobernador Yunes Linares saliera en defensa de sus cuatro excolaboradores que son señalados por irregularidades en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Tres de ellos con órdenes de aprehensión y uno con prisión preventiva en el penal Pacho Viejo.

"Ante éstas declaraciones me surgen varias preguntas, ¿En calidad de qué, él (Yunes Linares) recuperó recursos que habían sido saqueados en el gobierno de Veracruz? Hasta dónde tengo entendido el señor no fue ministerio público, ni fiscal, era gobernador del Estado y no tenía facultades para hacerlo, ¿A título de qué, éstas personas no estuvieron nunca vinculadas a ningún proceso, ni siquiera estuvieron denunciadas, simplemente fueron extorsionadas por este señor Yunes".

Javier Duarte





Duarte de Ochoa consideró que el temor de Yunes Linares es ser detenido o convertirse en prófugo de la justicia, por lo que se ha defendido en medios locales y nacionales.

"Ese es el temor que tiene (ser detenido), por ello está saliendo a la luz pública, nunca ha dejado de hacerlo, lo único es que ahora lo hace abiertamente, anteriormente lo que hacía era golpear al gobierno actual como sistemáticamente lo ha hecho conmigo a través de sus operadores, de sus secuaces que operan en medios de comunicación", opinó.