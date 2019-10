Ustedes y Dios me pusieron aquí: Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA. "Ustedes y Dios me pusieron aquí para luchar contra la injusticia y no vamos a descansar hasta ver contra las rejas a los políticos que le han hecho tanto daño al estado", afirmó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al advertir que los ataques contra su gobierno seguirán, pues "vienen de quienes quieren que le vaya mal a Morelos".

Ayer, el gobernador y parte de su gabinete visitaron el municipio de Ayala para hacer la presentación del Programa de Inversión 2019 en Materia Hídrica para la Zona Metropolitana de Morelos, una serie de obras que se llevarán a cabo con una inversión de 54 millones de pesos, en los municipios de Tepoztlán, Tlaltizapán, Atlatlahucan, Ayala y Yautepec, beneficiando a 199 mil familias.

Un día antes, un medio nacional publicó una nota en la que señala a Ulíses Bravo, medio hermano del mandatario estatal, de incluir a varios miembros de su familia en diversos cargos de la administración estatal, hecho que ha sido reprobado por un sector de la población. "Seguimos aguantando estas emboscadas, las vamos a seguir aguantando, no vamos a parar, vamos a seguir luchando porque tengamos un Morelos mejor, y que la gente esté feliz, que esté contenta con estas obras que estamos realizando", dijo Blanco Bravo en el acto público, el cual se llevó a cabo en el estacionamiento del Pabellón Turístico El Axocoche, frente a cientos de asistentes.

DUARTE ES UN CRIMINAL: OJEDA

Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de gobierno de Morelos, dijo que las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera esta realizando en su contra son un tema viejo y que esta desvirtuado.

Organización Editorial Mexicana informó el miércoles que el gobierno federal tiene en la mira a Ojeda por ser presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien supuestamente ayudó a desviar recursos públicos a través e empresas fantasma.

"Todas las veces que me lo pregunten con mucho gusto lo voy a responder... Es desagradable que te vinculen con una persona y un criminal como lo es Javier Duarte que para mi representa lo peor de lo peor de la política en este país. Persona a la que no conozco, a la que nunca he visto, solamente por gráficos ya sea impresos o digitales, no tengo ninguna relación ni con un familiar o colaborador", dijo Ojeda Cárdenas.

El encargado de la política interna de Morelos señaló que la información refiere a una carpeta de investigación de 2016, que según él ya fue aclarada. "No hay ninguna relación ningún vinculo mío con ninguna empresa que haya tenido relación con las actividades ilícitas de Javier Duarte".

A pregunta expresa sobre si tiene algún documento de las autoridades federales que lo exoneren, Pablo Ojeda respondió:"

Pues al revés, te preguntaría si existe alguna información que tengas de alguna autoridad que lo este haciendo; todas las investigaciones que se hicieron, este, se aclararon, y este, el que nada debe nada tema y cuantas veces sea necesario, aquí estaré para responder sobre ese tema".