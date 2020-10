Veracruz saneó con orden sus finanzas tras corrupción

Con orden, disciplina financiera y una ambiciosa reestructura de la deuda pública fue como el gobierno de Veracruz saneó sus finanzas públicas, lo cual fue reconocido por Fitch Ratings, que subió la calificación crediticia al estado, aseguró José Luis Lima Franco, secretario estatal de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Fitch Ratings colocó como estable la perspectiva crediticia del estado y subió la calificación, la cual fue subida a ‘BBB+ (mex), luego de que las pasadas tres administraciones dejaron las finanzas de Veracruz en una situación crítica por el aumento desmedido de la deuda y los escándalos de corrupción del exgobernador Javier Duarte, ahora preso en Estados Unidos.

Sin embargo, el saneamiento de las finanzas públicas de Veracruz está lejos de concretarse, pues Lima Farnco reconoce que aún no se sabe cuánto dinero se debe a proveedores, debido a que a su llegada al gobierno no encontraron la papelería que acredite los montos y la identidad de los acreedores.

“Las administraciones pasadas hicieron un doble mal. Por una parte no pagaron a proveedores ni a contratistas y por otra parte tampoco nos dejaron documentación para poder pagar, por eso ese monto es incierto”, reconoció.

Lima Franco dijo que gracias a la Contraloría del estado se ha logrado depurar poco a poco la deuda a proveedores y contratistas, con lo cual se han librado de pagar mil millones de pesos por obras que descubrieron que no fueron realizadas, entregadas o que se pagaron con sobreprecio, de los cerca de 25 mil millones que supuestamente debían.

El funcionario veracruzano también destacó que se han dedicado a disminuir los pasivos del estado y las deudas a entidades como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluso han entregado las participaciones que se dejaron de pagar a los municipios por las administraciones anteriores y ayudado a sanear las finanzas de los organismos autónomos.

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación puso de ejemplo el caso de la Universidad Veracruzana (UV), la cual debía dos mil millones de pesos al SAT al inicio de la administración, misma que ya fue liquidada.

“Ya quedaron atrás estas escenas terribles en las que los pensionados no recibían su pensión, los maestros no recibían su salario. Esas escenas de terror producto de la corrupción, del desaseo, de la falta de transparencia financiera, hoy en día Veracruz ya no es nota de esto”, añadió.

SIGUE EL PROYECTO ENERGÉTICO DE TUXPAN

El encargado de Finanzas del estado añadió que el proyecto de la planta de ciclo combinado que la empresa Iberdrola canceló en Tuxpan continúa, según le informó el gobierno federal.

El Sol de México publicó a finales de julio una entrevista con el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, quien afirmó que la empresa española le notificó sobre la cancelación del proyecto cuya inversión ascendía a mil 200 millones de dólares, lo cual fue negado por José Luis Lima, quien además destacó que con la subida de la calificación por parte de Fitch, Veracruz tiene un alto potencial de crecimiento económico.

La apuesta, según dijo José Luis Lima Franco, son las inversiones en Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec y en las rondas petroleras en el Golfo de México, las cuales requerirán una gran cantidad de servicios que son una ventana de oportunidad para los empresarios veracruzanos.