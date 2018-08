Yunes rechaza proponer magistrados al Congreso de Veracruz

Veracruz.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que aún cuando la Constitución lo faculta, ha decidido no presentar al Congreso del estado ninguna propuesta para la designación de 12 nuevos magistrados para dejar que lo haga quien lo sucederá como gobernador de Veracruz.

“El (próximo gobernador) propondrá y será la siguiente legislatura quien los designe, espero que sus decisiones no sean sectarias ni autoritarias y que al ejercer sus facultades tenga siempre presente los intereses superiores de Veracruz”, dijo en conferencia de prensa.

Recordó que cuando él asumió la gubernatura se comprometió a que Veracruz cambiara y que ha cambiado. Su compromiso con el cambio, aseguró, incluyó no conceder beneficio alguno fuera de la ley, no orientar sus decisiones por sentimiento de amistad o por cualquier género de afecto o desafecto.

“Me comprometí, por ejemplo, a no entregar notarías u otro tipo de beneficios que antes se entregaban de manera habitual común, he cumplido y seguiré cumpliendo y no haré nada que lastime la imagen de un gobierno que se ha caracterizado por su limpieza y apego a la ley, ese quiero que sea nuestro registro histórico y estoy seguro que así será, un gobierno que reestableció el estado de derecho en Veracruz y se apegó siempre a las normas jurídicas”, afirmó.

Liberan congreso

Luego de tres horas de mantener cerrado el Congreso local, los legisladores de Morena abrieron liberaron el inmueble, informó Diario de Xalapa



El coordinador de la bancada de Morena, Zenyazen Escobar García, mencionó que se realizó este movimiento para evitar el "Albazo" que pretendían llevar a cabo los diputados del PAN y PRD.