Zacatecas advierte: si continúan abucheos, plantarán a AMLO

La rechifla acaecida en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas “fue una emboscada”, consideró el gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien pidió respeto mutuo y estableció que si en la organización del próximo evento que se tenga se segrega al Gobierno del Estado “valoraré asistir” porque es un mitin político, no es un mitin de un presidente.

Todo parte de una confianza, “cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas lamentó que no haya habido esa confianza, el gobernador del estado no se involucró en su evento, fue una emboscada si lo quisiéramos ver de esa manera, pero no sólo aquí, en todo el país”.

Agregó que el presidente “debe confiar en nosotros, los gobernadores somos responsables de su seguridad, de que su evento sea vistoso, de que realmente se toquen los temas importantes, y no los gestores, o el nombre que tengan, los servidores de la nación”.

Política Buscan "blindar" a gobernador de Jalisco contra abucheos en mitin de AMLO

Simplemente se reduce a eso, “yo pudiera llevar uno o dos o mil gritones, nunca lo haría, no lo haría por respeto, por principios, lamentablemente ellos lo vieron como un tema político, creo que ya se acabó porque le está generando muchos problemas al presidente, definitivamente en su vuelta próxima a Zacatecas el gobernador organizará el evento, en dado caso que a Gobierno del Estado lo segreguen valoraré asistir.

En #Zacatecas estamos a favor de trabajar unidos y en beneficio de la gente, bienvenido Presidente @lopezobrador_ le reitero la disposición para trabajar de la mano con el Gobierno Federal en todos los proyectos que impulsen a nuestro estado. pic.twitter.com/pPUO4FGfNM — Alejandro Tello (@ATelloC) 18 de enero de 2019

Abucheos provocan polarización y desconfianza: PAN

El coordinador del grupo parlamentario del PAN se pronunció por dar vuelta a la página / CUARTOSCURO

Fernando Herrera Ávila, Vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, aseveró que la campaña de ataques que ha tenido lugar en diferentes entidades de la República, en contra de los gobernadores que no pertenecen a Morena, únicamente alienta la polarización de la sociedad y la desconfianza frente a las autoridades.

El aguascalentense manifestó su condena frente a este tipo de injurias de origen partidista, pues dijo “con ello no se resolverán los problemas que aquejan al país y que por el contrario, exigen la coordinación de los tres niveles de gobierno”.

Herrera Ávila precisó que los gobernadores panistas han manifestado su disposición para construir una relación de respeto con la administración del Presidente López Obrador y en este sentido cuentan con el respaldo de la dirigencia nacional para exigir el respeto conducente a su investidura.

“Es claro que las rechiflas y las consignas de ataque que se lanzan en los eventos del Presidente tienen una organización detrás, pero se equivocan aquellos que piensan que con ataques y denostaciones se resolverán los problemas del país”, expresó.