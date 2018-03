Recomienda gobierno de Nuevo León no cruzar Tamaulipas para viajar hacia EU

MONTERREY, NL.- El gobierno de Nuevo León recomendó no viajar a Estados Unidos por la carretera a Reynosa, ante el peligro que se vive por los últimos hechos de inseguridad en aquella entidad vecina. Manuel González, gobernador interino, consideró que hay mejores condiciones por la vía a Nuevo Laredo que es la que recomiendan las autoridades para llegar al vecino país, sin embargo el pasado domingo hubo reportes de balaceras y enfrentamientos en diversas carreteras aledañas a esa ciudad.

En Nuevo León es común que los regiomontanos viajen a Estados Unidos no solo en época vacacional, sino también los fines de semana. "Mi recomendación primera es no viajar por ese puente (Reynosa) o esa ciudad a los Estados Unidos, quien quiera viajar a los Estados Unidos tenemos informes de mayor y mucha mejor tranquilidad por la carretera a Laredo, pero la recomendación primera sería no viajar por la carretera Reynosa, y disfrutar el estado de Nuevo León".

MUERTES POR FUEGO CRUZADO: SEMAR

Tras los enfrentamientos de ayer en Tamaulipas, la Secretaría de Marina informó que no excedió el uso de la fuerza, y no se agredió a ningún civil con impactos de arma de fuego utilizadas con un helicóptero de la institución. El instituto armado rechazó las versiones que describen “que personal civil ajeno a los acontecimientos fue agredido desde un helicóptero de esta Institución y posteriormente negaron atención médica a la familia”.

De acuerdo a resultados preliminares, los impactos que recibió el personal civil fueron a causa de fuego cruzado a nivel tierra y no desde el aire, asimismo el calibre de los impactos en el vehículo no corresponden al armamento con el que cuentan las aeronaves de la Armada”.