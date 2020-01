Sabía sus intenciones; abuelo de niño del Colegio Cervantes le facilitó las armas

Torreón, Coahuila. – La Fiscalía General de Coahuila dio a conocer que, mediante una conversación de WhatsApp, el abuelo del menor que disparó en el Colegio Cervantes conocía sus intenciones y le proporcionó las armas con las que hirió a seis personas, mató a una maestra y después de suicidó.

Según las investigaciones, en el teléfono celular del hombre identificado como José Ángel ‘N’, se encontraron conversaciones con su hija, donde se lee lo siguiente: “¿Por qué se la diste papá, ves lo que pasa? Cuando lo vi no me sorprendí, sabía que fuiste tú quien se la dio”. A lo que el abuelo solo respondió que el niño quería hacerlo y no pudo hacer nada para detenerlo.

Ante estas pruebas, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que puede haber más mensajes que demuestren la omisión José Ángel “N”. Y aseguró que se seguirá trabajando en el tema, mientras tanto buscará que se recobre la confianza y los alumnos retomen sus clases de manera normal.

DATO

El domingo continuará el proceso legal de José Ángel, donde podría ser vinculado a proceso por homicidio calificado.