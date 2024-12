Sedena asegura que El Machete se retiró de Pantelhó; pobladores acusan que sigue la violencia

El grupo denominado El Machete se retiró de la cabecera municipal de Pantelhó tras haberla tomada por cinco días, por una disputa con Los Herrera por el control de la ciudad, así lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Através de un comunicado que El Machete se retiró de la cabecera municipal a las 11:30 horas del sábado, gracias a la intervención del defensor de los derechos humanos de los indígenas, Reynaldo Pérez Pérez y los comisionados por la paz en la región.

“Personal de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal siguen realizando patrullajes en la cabecera municipal, con el fin de garantizar la seguridad y evitar que el grupo “Los Herrera” ingresen a la zona”, señala el informe.

Pobladores aseguran que El Machete sigue en Pantelhó

Sin embargo, habitantes de este municipio señalan que la cabecera sigue resguardada por gente civil vinculada a El Machete y que Los Herrera continúan realizando disparos al aire para amedrentar a la población.

A medio día, un grupo de aproximadamente 50 mujeres de la cabecera municipal de Pantelhó, en conferencia de prensa, exigieron al gobierno federal la intervención inmediata para la liberación de las personas que aún permanecen en la cabecera municipal.

Indicaron que hasta esta tarde el grupo de autodefensa El Machete mantiene tomada la presidencia municipal y qué está en riesgo de ser incendiadas sus casas tal como ocurrió en el año 2021, donde quemaron varias casas, “nosotras exigimos a las autoridades su intervención inmediata, nuestros familiares viven bajo amenaza, no les permiten la salida, hay bloqueo carretero, hay disparos de arma de fuego, es urgente la intervención de las autoridades”.

“Nosotros estamos aquí exigiendo a la presidenta de México. En Tuxtla Gutiérrez nos dijo que iba a intervenir para la liberación de nuestros familiares y ya estamos a sábado y no se ha hecho nada".

"Exigimos de manera inmediata la liberación y damos un plazo hasta el día de mañana domingo, de lo contrario se tomarán otras medidas, porque muchas personas son diabéticas, la insulina que se aplica ya no sirve, porque no hay luz, y este medicamento tiene que estar bajo refrigeración, además no hay agua potable, la gente está sufriendo".

"Vamos a intervenir, queremos soldados allá en el lugar, ya basta de tantos atropellos que ha hecho Los Machetes, que haga algo el gobierno”, señaló una de las manifestantes.

