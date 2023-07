No pidan que NL sea Dinamarca: Samuel García tiene otros datos en seguridad

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que los delitos en su estado van a la baja, a pesar de que las estadísticas digan lo contrario.

"Vamos bien, Nuevo León llevaba 12 años subiendo en delitos, y en junio de 2023 todos los delitos que más importan están a la baja: secuestro, feminicidios, trata. Los delitos de alto impacto, en 2022 eran 709, ahora llevamos 603, 15 por ciento menos, saquen la cuenta, no estamos por supuesto orgullosos, pero ya paramos esa tendencia a la alza", afirmó.

En una reunión con la prensa en el Parque Central del Palacio de Gobierno, el mandatario se pronunció sobre los altos índices de violencia que tiene su estado, los cuales atribuye a que el país está en llamas y depende de una política nacional.

Sin andar con rodeos enfatizó que las estadísticas nacionales de violencia son maquilladas y calificó como chiste que se diga que Nuevo León tenga más delitos de narcomenudeo que Sinaloa, estado estrechamente ligado con el narcotráfico.

Samuel García expresó que la entidad no es ajena ni una isla, por lo que no deben pedirle que Nuevo León sea Dinamarca.

"Tenemos que ser conscientes que eso depende de una política nacional, en Nuevo León nos podemos seguir blindando, y cada vez más, pero si no hay una política nacional de estabilización y de paz en un México en llamas y en violencia, pues no me pidan que Nuevo León sea Dinamarca".

De igual manera hizo evidente su inconformidad con las cifras nacionales, las que se maquillan, acusó: "Es un chiste eso, ¿qué mexicano se va a creer que la mata del cártel y la droga tenga el uno por ciento? maquillan todo", dijo en referencia a estadísticas nacionales que señalan que esta entidad tiene más delitos de narcomenudeo que Sinaloa.