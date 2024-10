Se incendia City Club en Zapopan, Jalisco

A menos de una semana del incendio del Walmart de Glorias del Colli, en Zapopan, la noche de este viernes se registró un incendio en el supemercado City Club, del centro comercial Plaza Cordillera, también en la ex Villa Maicera.

Todo comenzó cerca de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona y personas que se encontraban a los alrededores se dieron cuenta que el inmueble se estaba quemando y comenzaron a llamar al 911 para pedir ayuda.

En pocos minutos se movilizaron al punto elementos de la unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Guadalajara y del Estado, se movilizaron hacia el centro comercial para atender los múltiples llamados en los que les reportaban el siniestro.

#Ahora



Nuestros oficiales se movilizan con pipas y motobombas para combatir un incendio que se registra en una tienda de supermercado de la Av. Patria y Tepeyac. 🔥🧑🏼‍🚒🚒



Evita la zona y permite el paso a las unidades de emergencia.🚧🚨 pic.twitter.com/cmx5zfAHJ1 — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) October 5, 2024

En videos difundidos en redes sociales se observan las llamas propagadas en la parte superior del inmueble con una altura de más de 10 metros.

Al llegar al sitio, los bomberos de las diferentes dependencias comenzaron a atacar el fuego desde cinco puntos diferentes. En pocos minutos cercaron el fuego para evitar que se propagara.

“Bueno, tenemos trabajando cinco frentes ya, afortunadamente. Comentábamos que ya lo tenemos topado, ya no hay riesgo de propagación. Hicimos la revisión en lo que es la colindancia con el otro supermercado. Afortunadamente hay un espacio como de 7, 8 metros, lo que nos impide una propagación directa a través de transferencia de calor o conducción”, señaló Víctior Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

Durante el combate al fuego se registraron varias explosiones dentro de la tienda a consecuencia de los materiales inflamables que se encontraban en el interior.

“Tenemos aerosoles, tenemos recipientes sometidos a presión. También tienen, si mal no recuerdo, material a granel que cuando hierve puede generar una explosión. No importa que no sea inflamable, sino que las condiciones propias de los líquidos en expansión generan esas posibles explosiones. También los aerosoles pueden generar esas explosiones”, agregó el jefe de la UEPCYBJ.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no hubo personas lesionadas: “Afortunadamente no tenemos reporte de lesionados o atrapados, pero sí los compañeros están trabajando al límite y estaremos pendientes de su salud al momento”, apuntó el comandante Roldán.

Agregó que serán los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los que determinarán la causa del siniestro.

“No, de momento no tenemos algún indicio. Y si lo tuviéramos, no estaríamos en la disposición de comentarlo, porque va a haber una carpeta de investigación y eso nos puede generar una posible responsabilidad. En cuanto al Instituto Jalisciense, tome cartas en el asunto, ellos serán los encargados de dar las posibles causas, el origen y también qué fue lo que lo provocó”.

Hasta el cierre de esta nota los bomberos seguían trabajando para controlar el incendio.

Nota publicada en El Occidental