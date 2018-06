Se registran encharcamientos severos en la empresa Honda

Luego de que se desbordara el canal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hace interconexión con el rio Laja, en las proximidades de la empresa Honda, se registraron encharcamientos severos en el acceso y estacionamiento de dicha planta, por lo que de acuerdo con trabajadores de la misma, algunos turnos pararon labores, generando pérdidas hasta el momento no cuantificables.



La tarde de este jueves se presentó desbordamiento de un canal conectado al río Laja, que ocasionó encharcamientos en el acceso y estacionamiento de la empresa Honda, así como en varias parcelas de cultivo aledañas a la zona, pertenecientes a las comunidades El Cuije y Moralitos.



De acuerdo con trabajadores de la armadora de autos, el agua que entró hasta el estacionamiento alcanzó cerca de 15 centímetros de altura, por lo que los empleados que se encontraban realizando un turno extra fueron evacuados, al igual que a los del segundo turno. Se desconoce el valor de las pérdidas, ya que la producción regular es de 700 vehículos por día.

Según el director de Protección Civil, Irán Álvarez de la Rosa, los encharcamientos en Honda se deben a un problema interno, que conectó los canales internos con el río Laja y ahora que subió el caudal, en vez de desfogar, se les regresa el agua; además de que tuvieron problemas con un bordo interno.



Por su parte, Arturo Cárdenas Ruiz, coordinador operativo de Protección Civil de Celaya, mencionó que días antes se realizaron trabajos de costalería, con apoyo de 30 cadetes del Instituto de Formación Policial (Infopol), en las zonas con mayor riesgo de encharcamiento, principalmente cerca de las comunidades Trojes y Moralitos, así como a un costado del eje Sur Oriente.



De igual forma, se establecieron puntos de riesgo en las comunidades de La Luz, La Cruz, Los Morales, Los Mancera, Los Ramírez, Moralitos, y San Juan de la Vega. Dentro de las acciones que se implementaron para el resguardo de habitantes de la comunidad deEl Cuije, se cuenta con un punto de reunión instalado en el Salón Lupita, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, esquina Jazmín, de la comunidad de La Luz.



Señaló además que el Ejército Mexicano ya está preparado con el Plan DN III, en caso de que se requiera evacuar gente, así como el albergue de la deportiva Miguel Alemán Valdés, donde el DIF municipal ya cuenta con lo necesario para recibir a aquellas personas que se vean afectadas por la contingencia.



Finalmente recomendó a la población no acercarse a las inmediaciones del rio, pues la situación no debe tomarse como un juego, a pesar de ser un espectáculo pocas veces visto en la ciudad, además de estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades y tener a la mano los números de emergencia.



La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Celaya,recomienda contar con un Plan Familiar de Protección Civil, a efecto de resguardar documentos personales, así como antes de salir de sus domicilios verificar que el suministro de energía eléctrica y gas se encuentre cerrado.



Ante cualquier eventualidad que se registre, se recomienda: Mantener la calma, permanecer en sus casas, implementar un Plan Familiar de Protección Civil y en caso de detectar un incremento en el volumen del agua, notificar al número de emergencias9-1-1.



SAN JUAN DE LA VEGA



En la colonia La Aurora, perteneciente a la comunidad San Juan de la Vega, se presentaron encharcamientos severos sobre la calle Riviera del Rio, con un nivel de agua de aproximadamente 50 centímetros de altura; no obstante Protección Civil no evacuó a ningún habitante del lugar y únicamente colocaron cintas preventivas para que la gente no se acercara a la zona de riesgo.