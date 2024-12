Secuestran al periodista Noé Zavaleta; fue puesto en libertad horas después

El periodista y escritor Noé Zavaleta, de visita en Jalisco para presentar el libro de una compañera en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, fue secuestrado por más de cinco horas y golpeado de manera brutal.

El periodista Ricardo Ravelo confirmó a EL OCCIDENTAL que familiares y amigos recibieron una llamada telefónica exigiéndoles 35 mil pesos por su liberación y sin depositar nada, luego simplemente fue dejado en libertad porque al parecer lo confundieron con el integrante de un grupo rival al de sus opositores.

Noé Zavaleta trabaja para el periódico La Opinión y es columnista de Al-Jazeera, autor de los libros “El Infierno de Javier Duarte” y de “Las Buscadoras” e “ImpuneMex” , pero esta ocasión se encuentra de visita en Guadalajara para acompañar a una amiga en la presentación de su libro.

Él presentó su último libro denominado Las buscadoras en la FIL del 2023, un sábado 2 de diciembre en el Salón de Profesionales, Área Internacional de la Expo Guadalajara.

En entrevista con EL OCCIDENTAL, Ricardo Ravelo confirmó que a eso de las 05:30 horas él y la familia respondieron a una llamada donde les exigían 35 mil pesos por una supuesta cuenta.

“Me lo pasaron, pero solo balbuceaba”. No se pagó nada, dijo, y luego él se comunicó para señalar que “ya estaba libre y lo habían confundido”.

A las 09:15 horas de este miércoles la fiscalía de Jalisco guardaba silencio respecto a si hay denuncia de hechos y ninguna corporación policiaca había actuado como primer respondiente., mientras el periodista se recuperaba en su hotel, respaldado por varios compañeros.

No hay denuncia pero primeros reportes señalan que la noche del martes acudió a un restaurante bar de la avenida Inglaterra y ahí fue abordado por varios sujetos que se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Calcula el afectado, por lo dicho a su familia, que eran las 12:30 de la noche cuando se lo llevaron, lo golpearon y cree que al parecer lo estaban confundiendo con otra persona, por lo que finalmente lo dejaron en libertad, pero seriamente lesionado.

Dijo que intentó tomar un taxi para regresar a su hotel pero nunca le quisieron dar el servicio quizás por las evidentes lesiones que presentaba.

Al final terminó llamando a otros compañeros quienes fueron por él y lo llevaron de regreso a su hotel donde se atiende de sus lesiones. Eran entonces las 5:30 horas de este miércoles.

Mientras todo esto sucedía la mamá de Noé recibió una llamada telefónica y le exigieron 35 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad, puesto que dijeron que lo tenían secuestrado.

“Le dije a uno de ellos síse va a depositar, pero queremos saber cómo está y ya me lo pasaron, pero pues apenas balbuceaba, este me dijo: -Sí, estoy bien, aquí me tienen- y ya cuando lo soltaron pues ya me explicó qué había pasado", dijo el periodista Ricardo Ravelo.

"La familia no depositó nada porque nunca confiamos en que se trataba, le atribuían una cuenta, pero dije, pues qué raro, porque es mucho dinero para una cuenta de un restaurante; pero ya me dijo que no era eso, que lo confundieron con otra gente, al final uno de los miembros del grupo dijo -no, él no es, ya déjalo ir-, entonces, pues finalmente lo soltaron a las 6 de la mañana”, agregó.

Más tarde, otro compañero periodista de nombre Ricardo Balderas tuvo contacto con Noé, se enteró que los taxis no le querían dar el servicio “porque estaba todo ensangrentado”. Él se encargó entonces de llamar a unos amigos que pasaron por Noé en un auto y lo llevaron a un hotel, donde se recupera de sus lesiones.

