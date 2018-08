Sobrevive poblado del Molino de Camou sin agua potable

Sonora.- El fantasma del desastre ecológico más grande del país aún persigue a los pobladores del Molino de Camou, cuyas vidas no han sido las mismas desde el 6 de agosto de 2014, cuando comenzaron a poner especial atención al líquido vital que tomaban.

Esta comunidad, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Hermosillo, está fundada en el cauce del Río Sonora y, junto con Topahue, es el pueblo perteneciente a este municipio más afectado por la contaminación del afluente.

A cuatro años del incidente, los habitantes del Molino de Camou aprendieron a cómo subsistir sin agua potable.

Catarina Cota, quien ha vivido la mayor parte de su vida en el pueblo, aseguró que desde que se anunció el derrame de sulfato de cobre en las aguas del río, su familia tomó precauciones al momento de utilizar el agua.

“Hubo gente a la que se les puso la piel pinta, a otras les salieron manchas en la cara, pero al menos yo no tomo agua de la llave, todo el tiempo compro agua purificada”, expresó.

La compra de agua purificada se volvió un hábito cotidiano para numerosas familias de la localidad, sin embargo esto ha derivado en un gasto innecesario de dinero, destinando cerca de 240 pesos mensuales para ello.

Aun así, la presencia de enfermedades derivadas del consumo de metales pesados en el vital líquido es algo que ya no se ve con frecuencia en el lugar, evidencia del cambio de muchos hábitos en la población.

No obstante, eso no implica que las enfermedades no hayan dejado secuelas en la población pues, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, aún hay personas, sobre todo mujeres, que insisten en dejar de usar ropa femenina por el complejo que les causan las manchas en las piernas y el rostro.