A falta de mano de obra masculina, minera emplea a féminas

Querétaro.- Tradicionalmente se piensa en la minería como una industria en la que laboran hombres grandes, fuertes y rudos, pero la realidad es otra, cada vez son más las mujeres que participan en empresas de ese sector.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016), 11% del total del personal ocupado en la minería son mujeres, lo que representó un avance de tres puntos porcentuales contra la cifra de 2010.

PICAR PIEDRA, INDUSTRIA PELIGROSA

Estamos en Maconí, la última delegación perteneciente al municipio de Cadereyta, al noreste del estado y a 141 kilómetros de la capital de Querétaro. Minera La Negra es lo que se lee al entrar al túnel principal.

La oscuridad y corrientes de aire natural del subsuelo se hacen presentes.

Para Soledad Martínez estas escenas son algo cotidiano. Todos los días se adentra en la oscuridad para realizar su trabajo.

Es polvorera, elabora la cañuela y controla el explosivo para la ejecución de las detonaciones. También es ayudante de operador de Jumbo: Debe maniobrar el pesado cable de alta tensión de ese camión que se usa para la barrenación (perforar, agujerar la corteza); al mismo tiempo que apalea material para poder mantener limpia el área. Originaria de Maconí, casada y con tres hijos de 14, 11 y 5, hace once años trabaja en La Negra. Desde el inicio laboró dentro de la mina.

Desde la reapertura de La Negra en Julio de 2006, se empezaron a contratar mujeres para el trabajo en la mina a causa de la migración masculina al país del norte.

Jefes de diferentes departamentos como laboratorio o seguridad y compañeros de operación comentan que el hecho de incursionar a las mujeres en esta actividad ha resultado ser favorable. Más allá de poder realizar trabajos fisicamente pesados, las mujeres trabajan mejor que los hombres: “No faltan, son dedicadas, trabajadoras, limpias, ordenas… no se dejan vencer; aparte de que le imprimen un sello delicado al trabajo”, comentan.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex); en su Informe Anual 2012, expuso que el trabajo de la mujer en esta industria es “altamente benéfico, porque se encontró igualdad de productividad frente a sus pares masculinos, pero sobre todo un mayor sentimiento de lealtad, menos ausentismo, mayor responsabilidad y un trabajo más cuidadoso que permite un mayor rendimiento de la maquinaria.”

En México, las mujeres empezaron a incursionar en la minería a finales de la década de los noventa, primeramente en los yacimientos de plata de Real del Monte y Pachuca, en Hidalgo, propiedad de Altos Hornos de México. En el país se dedican a esta industria unos 300 mil trabajadores, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Maconí son empleadas de confianza 31 de 106 y 22 sindicalizadas de 316 de las cuales aparte de las mineras de oficio, hay doctoras, ingenieras civiles, geólogas, ingenieras mineras, arquitectos, contadoras, abogadas, administradoras de empresas, ingeniero metalúrgico, etc). Aunque el número sigue siendo minoritario, ha ido en aumento en los últimos años.

La inclusión de mujeres en la minería está directamente relacionada con el cambio tecnológico al maniobrar ciertas maquinarias, pero el trabajo manual sigue siendo rudo, conlleva riesgos y requiere gran concentración en cualquiera de las áreas.

Para Eulogia Guerrero ser minera significa igualdad. “Ya estamos acostumbradas a tener qué trabajar. Debemos organizarnos pues dejamos la comida ya hecha.

Llega uno muy cansado. ¿De dónde sacamos fuerzas?, no sé, pero cumplimos con nuestra responsabilidad de la casa. Luego nos dicen: Pues si ya eres casada, ¿por qué no te sales de trabajar?, yo digo que no tiene nada de malo que trabajemos y ayudemos a cubrir los gastos, eso habla muy bien de nosotras”, señaló.

Lilia Hernández cumple una función administrativa dentro de la mina. Aunque su trabajo no requiere gran esfuerzo físico, sus tiempos laborales son prolongados.

Comenta que proviene de familia minera. "Mi hija si me reclama, más por la edad en la que está, que no tengo tiempo para ella, que me la paso trabajando”.