"A mi hija le arrancaron los dientes y la quemaron viva": madre de víctima de un feminicidio en Edomex

Ecatepec, México.- “A mi hija la hicieron sufrir: la torturaron terriblemente, le arrancaron los dientes, me la quemaron viva, le hicieron de todo y la verdad es muy fuerte”: Recuerda Roxana con dolor el feminicidio de su hija Diana. A mi hija la hicieron sufrir: la torturaron terriblemente, le arrancaron los dientes, me la quemaron viva, le hicieron de todo y la verdad es muy fuerte

La joven víctima , todos eran originarios de Ecatepec. Los captores , en el municipio de , ese mismo día. desapareció el 5 de enero cuando viajaba con su bebé, su cuñado y su concuña en un automóvilabandonaron al menor afuera de un centro de salud en el poblado de MaquixcoSan Juan Teotihuacán

“Es lamentable, tenía muchas cosas por delante, dejó tres hijos huérfanos de mamá. Ellos, saben que mataron a su mami, cada que salimos a la calle son muchas precauciones que tomamos, pero todo eso está latente, la verdad aquí ya no se puede vivir, quisiéramos que hubiera justicia, pero hasta este momento no y no creemos que la haya, nadie nos da respuesta, siempre, si la vamos a apoyar, la vamos a apoyar, pero hasta ahora ni autoridades, ni nada”, dijo la madre de Diana.

Tres días después, los cuerpos de las dos mujeres y el hombre. fueron encontrados calcinados dentro de un vehículo en un terreno baldío en ejidos del municipio de Tecámac

David Mancera Figueroa, presidente de la Asociación “Solidaridad por las Familias”, aseguró que en Ecatepec se han cometido un tercio del total de los feminicidios contabilizados en lo que va del 2018 en el Estado de México.



De acuerdo a cifras de esta asociación, durante estos ocho meses del 2018, , es decir, el 36.27 por ciento de la tasa estatal. se han registrado 117 feminicidios en la entidad mexiquense; 31 han sido en Ecatepec

“Aquí matan mujeres porque se puede matar sin tener una pena, sin tener un castigo, de manera inmediata. Ser mujer en el Estado de México es ser peor que sicaria o ser peor que narcotraficante, porque son lastimadas y maltratadas. Llegan al Ministerio Público y no les hacen caso”: dijo Mancera Figueroa.

que lleven a la detención de los responsables. Familiares de las mujeres asesinadas que claman justicia, aseguran que las autoridades no brindan avances en las investigaciones

Para tratar de , el gobierno de Ecatepec, puso en operación un par de aplicaciones para teléfonos inteligentes, llamada , en abril del 2017, y . contrarrestar las muertes y violencia hacia las mujeres“Alerta Rosa”fue lanzada a través de la plataforma WhatsApp

Las mujeres que estén en situación de peligro podrán emitir un llamado para recibir apoyo y ser localizadas vía georefenciación.

Desde su implementación, aseguró Alan Sosa, vocero del ayuntamiento, hasta la fecha . se han registrado un total de 5 mil 341 mujeres y un poco más de 2 mil han sido atendidas



Elementos de la Unidad de Atención a Víctimas difunde con la ciudadanía el uso de la app "ALERTA ROSA" con el objetivo primordial de proteger a las Mujeres del Municipio, ademas de informar de los servicios que brinda la unidad. #EcatepecMásSeguro pic.twitter.com/49CxIe34f4 — Seguridad Ciudadana (@DSCyVEcatepec) 29 de julio de 2018











