A través de cursos y talleres, abren alternativas laborales a mujeres en Edomex

ZINACANTEPEC.- Tras concluir su capacitación como parte del programa Salario Rosa, algunas de las beneficiarias se plantean la posibilidad de compartir sus conocimientos impartiendo clases, para motivar a otras mujeres.

Entrevistadas por El Sol de Toluca , las egresadas de la Escuela de Artes y Oficios, que dependen del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, destacaron la instrucción recibida durante sus cursos, pues esto les abrió las puertas en cuanto a alternativas laborales, tanto individual como de manera colectiva, lo que les permite obtener ingresos adicionales.

Entre las tantas beneficiarias destaca María del Rayo González Herrera, coreógrafa que tomó el taller de maquillaje, complemento perfecto para la actividad en la que se desempeña, además le ha ayudado a crecer como profesionista y sus servicios son cada vez más solicitados en su localidad, para festivales, celebraciones sociales o artísticas.

Narró que tomó el curso en nueve sesiones, cada una de cuatro horas, esto le permitió obtener un ingreso extra que utiliza para la educación de su hijo.

“Tengo una cola de cuatro o cinco personas que quiere mis servicios; les gusta mi trabajo”, indicó.

COMPARTIR CONOCIMIENTO

Por su parte, María de Lourdes Oro, madre de dos adolescentes, mostró orgullosa las manualidades de fieltro elaboradas en la Escuela de Artes y Oficios que vende. Refirió que sus planes inmediatos son compartir conocimientos y experiencias con otras mujeres.

Teresa Medina Hernández se capacitó en la creación de distintas figuras con globos, muy demandadas para adornar fiestas infantiles, XV años, bodas y cualquier otra reunión social.

“Me ha ayudado a conocer a más personas, a estar en casa el mayor tiempo posible y no descuidar a la familia, además de ser un instrumento para obtener recursos económicos”, dijo.

Sostuvo que el Salario Rosa le ha cambiado la vida y ahora buscará generar empleo al integrar a su pequeño negocio a otras compañeras, para continuar ofreciendo sus productos.

TEJIENDO INGRESOS

Luego de cursar el talle de tejido de bolsa y bordado de listón, Rosa María López Vázquez, ama de casa y madre de familia, se dijo satisfecha porque el beneficio ha sido en su vida personal y en el aspecto económico, pues aunque realiza pedidos pequeños, estos significan un ingreso más a su familia.

“Me llamaba la atención tejer, lo hacía con aguja, pero no con gancho porque se me hacía complicado. Ahora tras la capacitación comprobé que no lo es, pues he logrado elaborar bolsas, carpetas, monederos y ponchos para consumo propio y comercialización”, indicó.

PROGRAMA

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo estatal, el programa “Familias Fuertes Salario Rosa” prevé capacitar a 110 mil mujeres en algún oficio o bien proveerlas de herramientas formativas para emprender algún negocio; pero lo más importante es que se les vincula con el sector laboral a través de diversos proyectos productivos.

Este programa instrumentado por el gobierno estatal es emblemático por ser el primero en su tipo en el país, mediante el cual se apoya a las amas de casas de manera integral.

Se puso en marcha en febrero del año pasado, y hasta esa fecha había sido una promesa de campaña del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Comprende varias acciones: un apoyo económico bimestral de dos mil 400 pesos, capacitación en algún oficio, se incentiva a las afiliadas a concluir sus estudios básicos, promueve el cuidado de la salud, apoya a madres que tengan familiares con alguna discapacidad y otros servicios como orientación y denuncia ante actos violentos contra la mujer.