A un mes del incendio en biosfera El Cielo, se han quemado 3 mil 300 hectáreas

Hace un mes se emitió el primer reporte de un incendio en la reserva de la biosfera “El Cielo” en Tamaulipas; 30 días después hay 3 mil 200 hectáreas quemadas y el avance del fuego no ha sido controlado.

Este incendio comenzó, según sospechas de la autoridad estatal, con una fogata el 17 de marzo, sin embargo, la falta de lluvia, los vientos fuertes y cálidos, conocidos como suradas, avivaron las llamas el 25 de marzo.

El combate se reforzó con personal de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), aunque hasta la fecha no ha sido sofocado.

SE QUEMAN 3 MIL 200 HECTÁREAS

Según con la Conafor, el control en este incendio es de 65% con 50% de liquidación con superficie preliminar afectada de 3 mil 200 hectáreas.

Señaló que actualmente hay 343 personas en los trabajos de combate, no obstante, debido a que la humedad es de 30% y el calor supera los 32ºC el combate se ha hecho de forma indirecta; en total, se han realizado 35 descargas con los helibaldes.

En el último reporte, esta Comisión detalló que en México hay 51 incendios activos que afectan a 12 área protegidas con una afectación promedio de 17 mil 242 hectáreas y con mil 953 trabajando.

Hasta la fecha no ha sido sofocado | Conafor

EJIDATARIOS TRABAJAN GRATIS

El ejidatario de San José, Héctor Manuel Martínez Nava, señaló que hay 40 brigadistas procedentes de los ejidos San José, Alta Cima y 2 de Abril, los que están trabajando desde que comenzó el sueldo sin recibir apoyo financiero, aunque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca había anunciado que se activó el programa de empleo temporal

“Actualmente tenemos 22, 23 días trabajando en el incendio; hasta el día de hoy no tenemos un sueldo, si van a pagar o no van a pagar, no sabemos si hay un apoyo económico”, señaló en entrevista para EL SOL DE TAMPICO.

Destacó que los voluntarios aman y respetan esta reserva, por lo que no han dejado de esforzarse por controlar el fuego.

“No buscamos riquezas monetarias, lo que yo anhelo es que mis hijos puedan disfrutar lo que yo viví, que mis nietos encuentren 'El Cielo' tal como a mí me lo dejaron”, finalizó

