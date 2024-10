Abandonan seis mil casas en Chihuahua

CHIHUAHUA. La Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e infraestructura (Coesvi) informó que hay alrededor de seis mil viviendas abandonadas en Chihuahua, de las cuales dos mil están en la capital del estado y cuatro mil en Ciudad Juárez.

José Antonio Chávez Rodríguez, titular de la dependencia estatal, explicó que los cálculos que hicieron en conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) arrojan esas cantidades.

“Están en una situación, si no propiamente de abandono, que no están habitadas, es decir, que es importante determinar las condiciones de las que no están habitadas; si hay vivienda que está abandonada o no sabemos propiamente si hay un proceso jurídico o si están en vías de algún tema legalmente por resolver, lo que sí sabemos es que son viviendas que no están actualmente habitadas”, dijo Chávez Rodríguez.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, el funcionario refirió que las viviendas que la dependencia puso a la venta están habitadas, sin embargo, precisó que algunas de dejaron de pagarse por razones de crédito, pero fueron reacondicionadas y comercializadas.

Respecto a la ubicación de la mayoría de las viviendas abandonadas, indicó que hace algunos años la mayor parte de los desarrollos habitacionales se concretaron tanto en el suroriente de la capital como en Ciudad Juárez, por lo que gran parte de estas casas están en dicha condición.

Señaló que han planteado a directivos del infonavit aplicar el programa Aliados por la Vivienda, donde ambas dependencias ubican casas que estén en abandono y legalmente recuperarlas para reconstruir y de nuevo ponerlas a la venta.

“Recientemente volvimos a participar en el programa de Aliados por la Vivienda, con el Infonavit, con la intención de recuperar viviendas para que sean rehabilitadas y sean puestas de nuevo al mercado de la vivienda social. Este es un programa que ya hemos manejado en varias ocasiones y que de nuevo, con la asignación de 150 viviendas en Ciudad Juárez, iniciamos el programa para este año”, dijo.

Destacó que para Ciudad Juárez la intención es que las 150 viviendas se rehabiliten y sean puestas en el mercado de vivienda social, con la finalidad de que todas aquellas personas que tengan necesidad de comprar una casa, la puedan adquirir, ya sea por medio de crédito Infonavit, bancario o mediante otros mecanismos.