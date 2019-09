Activan alerta nacional por robo de fuente radioactiva en Tamaulipas

El gobierno del estado de Tamaulipas a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, emitió una alerta en todo el país por el robo de una fuente radioactiva ocurrido la mañana del miércoles 25 de septiembre a las afueras de una tienda de conveniencia de la entidad.



Se trata de un densímetro nuclear de la marca CPN con número de serie MD10700323 con dos fuentes radioactivas en su interior, una de Cesio-137 con serie 4034GH, y la segunda de Americio-241/Berilio y serie 1258NK, equipo propiedad del Laboratorio Nacional de la Construcción SA.

El robo que fue puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), ocurrió al filo de las 09:20 horas a las afueras de la tienda “Seven Eleven” situada en calle Ignacio Garza esquina con prolongación Libramiento Matamoros-Reynosa, en la frontera tamaulipeca, al ser sustraído el equipo del vehículo que lo transportaba.



La dependencia destacó que esta fuente representa un riesgo de categoría 4, explicando que es improbable que la fuente lesione permanentemente a alguna persona, y sólo podría causar alguna afectación si el material radioactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico.



Por el contrario, podría ocasionar lesiones a quien lo manipule o esté en contacto con el mismo durante horas prolongadas, o se halle cerca de la fuente durante un periodo de muchas semanas.

Protección Civil en el estado notificó a sus similares aledañas donde podría llegar a ser localizada la fuente, a las dependencias federales de seguridad nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de que se detonen los protocolos de búsqueda y protección a la población.Asimismo recomendó que en caso de ser encontrada, se deben seguir las siguientes recomendaciones; no manipular el equipo ni permanecer cerca del mismo; establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 10 metros; notificar inmediatamente el hallazgo a una autoridad de orden federal, levantar un registro de las personas que pudieron haberse ubicado dentro del radio de seguridad que incluya nombre, dirección y número telefónico de contacto.Adicionalmente solicita reportar el hallazgo al número de emergencias: 911 de Tamaulipas; al 088 de la Comisión Nacional de Seguridad; a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en los siguientes números, 01 800 111 3168: 045 (55) 9199 8799: 045 (55) 5415 2918 y 045 (55) 2729 9723; y al Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil en los números 01 800 00 413 00: 01(55) 5128 0000, extensiones 37807,37811,37812,37812,37428 y 3742.