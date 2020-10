Activan "botón de emergencia" en Jalisco ante alza de contagios por Covid

En Jalisco es inminente activar del botón de emergencia ante el alza de contagios y de casos activos de Covid-19; las medidas en caso de aplicación serían por las noches y los fines de semana.

El Gobernador Enrique Alfaro a través de un video difundido en sus redes sociales, informa que desde este domingo y hasta el martes se mantiene un monitoreo permanente directo para analizar el comportamiento de los indicadores, será el miércoles cuando se tome la decisión en conjunto con la mesa de salud y de reactivación económica.

“Si se presiona, será hasta el viernes 30 de octubre cuando se apliquen las medidas, las cuales durarán 14 días suspendiendo las actividades solamente en las noches y los fines de semana”, subrayó.

Las medidas consistirán en la suspensión de actividades a partir de las 20:00 horas; asimismo, durante dos fines de semana, sábados y domingos, se suspenderán actividades a excepción de Puerto Vallarta, donde sólo se mantendría la suspensión nocturna.

Este es un mensaje muy importante al pueblo de Jalisco. Escúchalo completo. Date tiempo para informarte y ayúdanos a compartir la información: pic.twitter.com/YEwHUAKM05 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 25, 2020

Actividades industriales

Con relación a las actividades industriales con procesos de producción continuos podrán operar de noche y también los fines de semana siempre y cuando tengan transporte propio.

Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. También podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, de conveniencia, farmacias y gasolineras.

"No es toque de queda"

Alfaro Ramírez aclaró que no se trata de un toque de queda, ya que la gente podrá salir en cualquier momento, pero el transporte público dejará de operar también a las 20:00 horas, así como los fines de semana. Informó que quedarán prohibidas reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y de más de 50 personas en lugares abiertos.

“Por eso vale la pena aclarar una vez más si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos porqué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta, simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana quedándonos en casa”, expresó.

“¿Esta es una solución infalible o mágica al problema que enfrentamos? No, no lo es. Nadie ha encontrado una receta a prueba de errores para enfrentar al virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas nos ayudaran a cortar la cadena de contagios”, agregó.

Las medidas de prevención para protegernos de #COVID19 se toman en cualquier lugar y a cada momento. ¡No Bajes la guardia! https://t.co/VoeiMa5Ut8 — Secretaría de Salud Jalisco (@saludjalisco) October 24, 2020

El mandatario, mencionó que el territorio jalisciense esta al filo del límite establecido, la tasa de incidencia acumulada la semana pasada llegó a los 396.7 casos por millón de habitantes, siendo el límite 400, y el de nivel de hospitalización llegó al 24.4%, siendo el límite 50%: “Hay unidades de cuidados intensivos para pacientes Covid-19 que han alcanzado el 80%”, subrayó.

“A pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas”.

¿Y el botón de emergencia?

Con relación al botón de emergencia, aclaró: “Lo digo de nuevo con toda claridad: el botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión”.

Respecto a las hospitalizaciones se refirió al interior del Estado, donde se muestra un aumento importante.

“Esta semana tres de cada 10 casos activos fueron al hospital cuando hace un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en la infraestructura hospitalaria en municipios como Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán ya alcanzó niveles por encima del promedio estatal”.

Alfaro Ramírez afirmó que la estrategia de Jalisco ha funcionado. “Pudimos evitar miles de contagios y por supuesto miles de muertes. Hoy Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más bajas de todo México”, dijo.

En un momento como el que vivimos, no creo que tenga que decir todo lo que le debemos a nuestro personal médico. Son quienes, como nadie, defienden y cuidan la vida de las y los jaliscienses. Por eso, además de expresar el orgullo que sentimos, hoy les dimos 3 grandes noticias: pic.twitter.com/poj6t0PDsM — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 24, 2020

Alfaro Ramírez manifestó que países donde creían que ya habían superado la contingencia están presentando rebrotes, y que, aunque en México las autoridades federales de salud confirman un escenario similar en el país, el Presidente, ha decidido ignorar las alarmas encendidas, por lo que dijo que Jalisco no se quedará de brazos cruzados y actuará como lo hizo al inicio de la pandemia.

“El Gobierno Federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Sólo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad”, expresó

Al finalizar su mensaje, el Gobernador dijo que ante el escenario local nacional e internacional, el Gobierno de Jalisco reforzará y ajustará el modelo de rastreo epidemiológico; así como los de seguridad en terminales aéreas.

