Acusan engaños y omisiones en proceso de deportación

TIJUANA.- La mayoría de los migrantes connacionales que han sido repatriados por el gobierno de Estados Unidos a México salen de ese país en medio de engaños de las propias autoridades de inmigración, las cuales en muchas ocasiones les aseguran que podrán continuar su proceso desde Tijuana, afirmó Gabriela Cortez, coordinadora de actividades culturales y artísticas de la organización Ángeles de la Frontera.

“Hemos visto que muchas veces no tienen una certeza de los cargos por los que los repatriaron, porque muchas veces ni ellos saben (el por qué). Iban al trabajo, me agarraron, dicen, y me deportaron; a veces no pasan por un juez (de inmigración), firman y les dicen que en México les podrán resolver. (…) Siguen las prácticas fuera de ley, que no son certeras.

Es muy triste que los estén engañando”, afirmó Gabriela Cortez.

La organización brinda asesorías gratuitas a migrantes connacionales el primer domingo , todos los domingo de cada mes en el Parque de la Amistad ubicado a un costado del muro fronterizo, donde asegura, han ido en aumento las atenciones.