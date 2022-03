Comercios proponen quitar tapete sanitizante en Tampico

Es común que al entrar en algunos comercios y tiendas grandes de Tampico se observe que los tapetes sanitizantes ya no tienen el líquido con el que se debería limpiar las suelas de los zapatos.

Ya que todos estos protocolos han representado un gasto oneroso para el sector comercial diversos comercios han dejado de lado esta parte del filtro sanitario, enfocándose solo en el gel antibacterial y la toma de temperatura.

Por ello, se negocia con autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) que haya cambios en el protocolo sanitario en comercios de Tampico, Madero, Altamira y la región, es decir, que se eliminen los tapetes en la entrada de negocios.

“Ya nos dimos cuenta de que el tapete no se utiliza porque muchos no le ponen sanitizante, vemos que lo efectivo es el cubrebocas y el gel, queremos hablar con la Coepris de esto, hay ciertas cosas que no son necesarias y que tampoco en las revisiones sean tan estrictos”, dijo Juan Ángel Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tampico.

Consideró que también la toma de temperatura también es relevante, aunque representa un gasto en los negocios. Al respecto, recordó que cada comercio gasta en promedio de dos mil a cinco mil pesos, según el tamaño del negocio, porque hay unos que son muy grandes y comprar gel resulta muy caro, porque los precios en plena pandemia se elevaron mucho.

Finalmente, el representante del comercio organizado pidió que se haga un análisis de que elementos del protocolo sanitario al que están obligados a cumplir realmente están funcionando y los que no que sean eliminados.

